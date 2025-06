Evento Samba na Rua ocupa Vicente Pires com apresentações e oficinas

Será realizado em Vicente Pires, neste sábado (28/6) e no domingo (29/6), o evento Samba na Rua, com entrada gratuita, a partir das 14h. Samba na Rua reunirá, ao ar livre, mais de seis apresentações musicais, além de oferecer oficinas carnavalescas para toda a família.

Dentre os destaques da programação, estão a cantora pernambucana Ananda Paixão, que se apresentará tanto no sábado, quanto no domingo, o grupo SDA, o DJ Fagner e o coletivo Yabas.

A cantora Ananda Paixão revela que as expectativas para cantar em seu primeiro evento aberto ao público estão altíssimas: “Eu estou super animada, super feliz e acho que vai ser um evento lindo”. O repertório mistura clássicos do forró com músicas atuais. “Apesar de ser um evento de samba, eles abriram espaço para fazer uma coisa bem diversa com música”, afirma.

Apesar de ter nascido em Pernambuco, Ananda passou a infância na capital federal, e, em suas palavras, a conhece como a palma da mão: “É um lugar que eu já me sinto muito em casa”. Além disso, a cantora comenta sobre a beleza da paisagem de Brasília: “Com esse céu, com essa beleza de terra, não tem como não ficar inspirado para tocar música boa".

O evento tem como um dos principais objetivos a celebração do samba e da cultura popular, além de oferecer experiências artísticas ao ar livre e de forma gratuita.

Serviço

Samba na Rua

Neste sábado (28/6) e no domingo (29/6), a partir das 9h, na rua 08, Chácara 104, Lote 10, Vicente Pires/DF. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.