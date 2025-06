Amelinha leva música nordestina de diferentes gerações à Casa do Cantador

Parceira de nomes como Zé Ramalho, Belchior e Vinícius de Moraes, a versátil voz de Amelinha canta “repertório de conexão de compositores de várias gerações” ao público do Distrito Federal. A apresentação gratuita, neste sábado (28/7), às 22h, na Casa do Cantador, faz parte da 11ª edição da Feira Cultural de Ceilândia, que celebra tradições nordestinas. Além de música ao vivo, o evento oferece gastronomia regional, exposições de economia criativa e de artesanato.

Leia também: Prefeita viraliza ao beijar Belo: 'Não posso sair daqui sem um beijo'

Amelinha se sente confortável na Casa do Cantador pela memória que o lugar evoca. “Desde menina, gosto de ouvir os cantadores, porque meu pai morava em um sítio, em Fortaleza, e, entre os amigos dele, levava cantadores pra lá. Depois conheci outros cantadores quando comecei minha carreira, como Oliveira de Panelas.” Essas influências também estão presentes no show.

Leia também: Evanescence prepara álbum para 2026 e aposta em lançamentos surpresa

“Eu canto Mulher nova bonita e carinhosa, que é uma cantoria de Otacílio Batista. Quem falou esse mote foi Pinto de Monteiro, no Rio da Prata, na Paraíba. Então vou daí até Renato Teixeira e outras referências”, compartilha Amelinha.

Leia também: Divino Festival chega ao Eixo Ibero-Americano neste fim de semana

A Feira Cultural é promovida com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), dentro da segunda edição do projeto Cultura Para Todos, realizado pela Artecei Produções Artísticas e Culturais, que busca fortalecer iniciativas socioculturais no DF. A entrada é gratuita e as apresentações musicais começam às 16h. Passam pelo palco, antes de Amelinha: Cleyson Batah e Banda Rasta de Sapato, Trio Balançado, Som de Classe, Fuzuê Candango, Caco de Cuia e Forró Legal.

Serviço:

Show de Amelinha, na Casa do Cantador (St. N Quadra 32 Área Especial G - Ceilândia), às 22h. Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel