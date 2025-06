Confira a lista de próximas novelas das sete da Globo após ‘Dona de Mim’

Reprodução/Globo Clara Moneke vive Leona, a protagonista de 'Dona de Mim'

A Globo está alinhando suas próximas novelas, e definiu as futuras produções no horário das sete, atualmente ocupado por Dona de Mim. A trama criada e escrita por Rosane Svartmann possui previsão de término para janeiro do ano que vem.

Coração Acelerado, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, será a sucessora do folhetim. A dupla de autoras trabalharão juntas na história que promete ser a mais musical da história do horário da emissora.

Daniel Ortiz, por sua vez, sucederá a saga. Mário Teixeira e George Moura, inclusive, também estão criando um projeto para o horário das sete. A possibilidade de uma mudança ou outra na fila, aliás, não foram descartadas.

