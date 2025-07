‘A casa das vogais’ e o amor pelas letrinhas desde os primeiros anos

O amor pelas letrinhas e o envolvimento com as palavras podem brotar cedo na vida de uma criança. Para isso, o repertório apresentado em cenas do cotidiano e a introdução de algumas obras literárias são capazes de despertar esse sentimento logo nos primeiros anos. “A Casa das Vogais” é um dos livros que podem ser citados como incentivo para a introdução dos pequenininhos nesse universo.

O livro escrito por Henrique Rodrigues e ilustrado por Bruno Nunes, foi lançado no começo deste ano pela editora Pallas Míni. A obra dá vida às vogais e coloca cada uma delas em uma cena diferente dentro de uma casa, o que garante interação e construção de uma narrativa capaz de envolver as crianças desde os primeiros anos de vida. Além disso, todo o texto é construído em rimas o que ajuda a memorizar e musicalizar a história.

"Na sala, deitado no sofá, sempre encontramos a letra A. // No quarto, antes de dormir, estica-se toda a letra I". Mais à frente, as vogais se encontram e formam palavras 'bem legais', o que ajuda os pequenos na harmonização das palavras.

















A psicopedagoga Ana Carolina Pires, coordenadora Educacional do Sigma, reflete que a alfabetização não começa, necessariamente, com o ensino formal das letras, mas envolve todo o contexto de aprendizagem no cotidiano e familiar desde os primeiros anos de vida. “Desde muito cedo, aos 2 ou 3 anos, elas já demonstram curiosidade e encantamento pelas palavras, pelos sons e pelos símbolos que encontram em casa, na rua, nas embalagens, nas histórias e, claro, na escola”, comentou.

Ela destaca ainda que a participação da família nas interações com as crianças além da criação de repertório variado podem ajudar no processo de aprendizagem e letramento. “É fundamental entendermos que a criança não é alfabetizada apenas na escola. Ela já chega até nós com uma bagagem construída nas suas interações sociais. Ela vê o nome na mochila, escuta histórias, assiste a desenhos com legendas, presencia familiares lendo ou escrevendo. Esse contato prévio com a escrita contribui muito para o processo de letramento — aquele que envolve não apenas aprender a ler e escrever, mas dar significado à linguagem”, explica.