Livro 'Minha árvore de estimação' gera reflexão sobre preservação e relação com a natureza

Lili é uma criança que vive no centro da cidade, em uma área cinza e quente. Ela mora com o pai dela em um pequeno apartamento no 5º andar de um prédio sujo. Longe da natureza, a menina conhece uma floresta e se encanta com o verde vivo que observa. Ela abraça as árvores e fica contente por sentir a brisa fresca e perfumada.

Depois dessa experiência, ela pede ao pai, de presente de aniversário, uma árvore de estimação. O pai contesta, parece um pedido impossível. Onde uma árvore ficaria no pequeno apartamento? Na varanda "do tamanho de uma caixa de sapatos" resolve Lili. Ela se compromete a cuidar da árvore e o pai cede.



A partir daí, uma mudança ocorre na vida da família e de toda comunidade ao redor. A árvore ganha nome próprio: Jorge. E Lili o leva para passear pela cidade. No começo, os amigos caçoam da menina. "Aposto que seu pai não deixou você ter um cachorro". Mas ela não se abala e oferece sombra por onde passa.

Dona Lea, que repousa sufocada em um banco, agradece a sombra e desabafa: "Que calor! Quando eu era jovem não fazia esse calor horrível! Sua árvore é como um sopro de ar fresco", disse.

Aos poucos, um movimento verde vai tomando conta do bairro. O menino que antes provocou Lili também pediu uma árvore de presente para os pais. As crianças se juntam para levar as árvores para passear. No ponto de ônibus elas refrescam a espera de quem aguarda o transporte e arrancam sorrisos de quem está por ali.

Além de Jorge, o bairro ganhou outras formas de vida verde e cada vez mais pessoas passaram a ter árvores, plantas e flores. O bairro, antes cinza, quente e sufocante, agora ganha forma de bosque, floresta e passa a ter qualidade de vida. Famílias se reúnem sobre a sombra das árvores, tocam, dançam e cantam. Essa imagem é representada ao final do livro um pôster cheio de ação e ricos detalhes.





























O pedido de Lili e a presença de Jorge mudam toda a dinâmica de uma comunidade, que passa a ter consciência ambiental coletiva e percebe instantaneamente a mudança no bem-estar de todos.



'Minha àrvore de estimação' é um livro infantil belíssimo com ilustrações vívidas. Nele, o amor de uma criança por uma árvore nos demanda o mínimo de reflexão sobre preservação ambiental e nossa relação com a natureza.

O impacto produzido por Lili na microcomunidade em que ela vive pode ser expandido para garantir bem-estar para mais pessoas em espaços maiores com dinâmicas distintas. As cidades devem ser pensadas para as pessoas, não exclusivamente para os imóveis ou carros, e o contato com a natureza é essencial para garantir bem-estar para os humanos.

'Minha àrvore de estimação' foi escrito por Marie-Louise Gay e tem como título original "Walking Trees". A versão brasileira foi traduzida por Gilda de Aquino e lançada em fevereiro 2025 pela Brinque-Book.