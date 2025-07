Netlix revela novo trailer de Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa

Trailer de Apocalipse nos Trópicos, novo documentário da cineasta Petra Costa, que estreia no dia 14 de julho. - (crédito: Divulgação/Netflix)

A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (30/6), o trailer de Apocalipse nos Trópicos, novo documentário da cineasta Petra Costa, que estreia no dia 14 de julho. O documentário aborda o papel da religião em decisões estratégicas do país e reflete sobre os impactos dessa presença no funcionamento da democracia.

O trailer reforça o compromisso de Petra Costa em problematizar um fenômeno social — o avanço evangélico no Brasil — e suas repercussões políticas, sinalizando um filme tanto rigoroso na apuração quanto potente no aspecto visual e narrativo. A prévia anuncia um material capaz de provocar reflexão, ao mesmo tempo sensível às nuances culturais e comprometido com questionamentos democráticos.

Ao longo do documentário, Petra traça uma linha entre a expansão das igrejas evangélicas, especialmente nas periferias urbanas, e a ascensão de uma base política conservadora que ganhou força nas urnas e no Congresso Nacional.