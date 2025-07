Marvel Rivals anuncia 3ª temporada que vai trazer Blade e a Fênix

Nessa versão Jean decidiu se unir com a entidade para salvar mais lugares com seus poderes. - (crédito: Reprodução/NetEase)

Com O Despertar do Abismo - a terceira temporada do Hero Shooter com os maiores heróis e vilões, Marvel Rivals foi anunciado na nesta terça-feira (1º/7). O trailer é focado na guerra simbionte, onde o criador de Venom, Knull, desperta de sua prisão e fornece seus poderes para Hela, a Fênix, outrora conhecida como Jean Grey, parte para cima dos monstros e com a ajuda do Andarilho do dia, Blade vão tentar deter as forças do rei simbionte.

A NetEase deu mais detalhes da história dessa versão da Fênix que vai chegar ao jogo: “Nessa linha do tempo, a Fênix e Jean Grey, aceitaram completamente sua união, viajando pelo universo, enquanto ajudam pessoas pela galáxia. Contudo, quando aconteceu o Emaranhamento do Fluxo Temporal, a Fênix sentiu uma escuridão terrível despertar na borda do universo. A Fênix sentiu que essa escuridão já havia corrompido muitos deuses, e até ela, que estava tão distante, sentiu uma forte dor em sua mente. A fim de aniquilá-la ainda em seu sono, Jean e a Fênix decidem partir até o abismo onde a escuridão reside, usando suas labaredas para queimar completamente a raiz do problema deste universo”.

A Fênix será uma duelista — Equivalente à classe de Dano nos demais Hero Shooters – e além de utilizar os poderes piromânticos da entidade, a personagem vai contar com as habilidades das ex-integrante dos X-Men, Jean Grey, com seus poderes mentais. A personagem estará disponível no dia da chegada da nova temporada, e terá mais detalhes em um vídeo especial apresentado nesta quarta-feira (2/7).

Enquanto aos trajes dessa vez, serão tematizados em torno dos simbiontes de Knull e dos personagens com os poderes da força Fênix, com várias roupas já tendo sido reveladas, como Jeff Simbionte e Emma Frost da Força Fênix. A temporada 3 inaugura também a maior frequência de temporadas, que terá o intervalo reduzido de 90 dias para 60.

A terceira temporada, O Despertar do Abismo, chega em 11 de julho. Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.