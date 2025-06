Tudo que se sabe sobre o novo filme de Street Fighter

Enquanto Mortal Kombat vai ganhar seu segundo filme em 23 de outubro 2025, outra grande franquia de jogos de luta permaneceu dormente em adaptações para cinema desde 1994, quando Jean-Claude Van Damme, de o Grande Dragão Branco e Raul Julia, da Família Addams, se encontraram na tela em Street Fighter - A Última Batalha.



Desde então, a Capcom tinha ficado longe de levar os seus lutadores para o cinema, até a Legendary adquirir os direitos da franquia para cinema e televisão em 2023. Na mesma época até foi anunciado que os diretores do filme seriam os Youtubers, Danny e Michael Philippou, que dirigiram o terror Fala, Comigo, lançado em 2022.



Mais tarde, em 2024, os irmãos decidiram deixar o projeto para focar em seu próximo filme, Faça Ela Voltar, que saiu em maio de 2025 nos cinemas. Assim o projeto ficou sem diretor por um tempo, até Kitao Sakurai assumir a cadeira. Sakurai dirigiu outra adaptação de videogame, um seriado na plataforma de streaming Max, Twisted Metal, que usa elementos do violento jogo de corrida e destruição da PlayStation para contar uma nova história.



Com um diretor no comando, o filme de Street Fighter finalmente começou a andar, e apesar de ter uma data de lançamento anunciada — inicialmente — para o início de 2026 o filme acabou sendo retirado do calendário da empresa e sendo adiado indefinidamente.



Elenco de Street Fighter

Enquanto o projeto demora a sair do papel, novos rumores ganharam a internet na última semana, confirmando e especulando alguns dos nomes que podem estar na adaptação do jogo de luta. As personalidades confirmadas até agora são o Rapper Curtis Jackson, o 50 Cent, como o boxeador Balrog, o músico de country, Orville Peck como o lutador mascarado Vega e a atriz de Fundação, Callina Liang como a lutadora chinesa, Chun-Li.

Muitos outros nomes estão sendo especulados para interpretar personagens no longa, mas a Legendary não confirmou se os atores realmente farão os papeis, são eles: Jason Momoa, o Aquaman seria o lutador monstruoso – E representante do Brasil – Blanka, Alan Ritchson, o Jack Reacher da Prime Vídeo como o soldado americano Guile, o lutador profissional de WWE, Roman Reigns como o vilão Akuma, o astro da franquia da Netflix Para Todos os Garotos que já Amei, Noah Centineo como o lutador americano Ken Masters e por fim, o coadjuvante de luxo de Hollywood, Andrew Koji, que sempre faz pequenos papeis em filmes como o lutador japonês com vontade de fogo, Ryu.























O filme ainda não tem uma data de lançamento confirmada, nem uma sinopse divulgada, mas com certeza a Legendary vai querer passar longe da versão dos anos 1990, onde Guile era o protagonista, enquanto Ryu e Ken eram apenas coadjuvantes.



