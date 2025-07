Fotógrafo Celso Júnior reabre galeria com ‘Concretus’, retrato do brutalismo em Brasília

A beleza elegante da arquitetura brutalista e das curvas do concreto sempre encantaram o fotógrafo Celso Júnior, que apresenta a exposição Concretus, com uma série de cerca de 30 fotos feita nos últimos seis anos. Em cartaz na Galeria Celso Júnior, de propriedade do próprio fotógrafo, a mostra reúne, principalmente, registros de prédios e edificações do Plano Piloto que fazem parte de várias séries registradas pelo autor.

Concretus reabre a galeria, que ficou fechada por 30 dias para uma reforma, e vem com uma homenagem a Orlando Brito, amigo de Júnior e referência na prática fotográfica. "Era um grande amigo e é uma homenagem a um cara que foi meu professor. Sou de São Paulo e, quando mudei para Brasília, me inspirava muito nele quando fazia cobertura política", conta o fotógrafo, que trabalhou com fotojornalismo durante 20 anos até decidir se dedicar inteiramente à fotografia autoral. De Brito, ele apresenta quatro imagens da série As baianinhas do Pelô.

Leia também: Brasil precisa olhar para as doenças raras

Júnior conta que sempre teve o perfil de fotografar a arquitetura moderna e brutalista. "Me atrai muito os cobogós, esse concreto aparente que forma linhas curvas. Comecei a fotografar muito desde que comecei a lidar com o mercado de arte e hoje tenho um acervo muito grande", conta. Nas fotos, ele explora detalhes clássicos desse tipo de arquitetura, como os cobogós e a textura do concreto. Como a galeria tem dois andares, Júnior também vai mostrar algumas imagens da série Lugares, que revelam cenas de cidades nas quais esteve, como Roma, São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as imagens têm tiragens de sete edições, uma maneira de valorizar o trabalho do fotógrafo. "A fotografia, como é de fácil reprodução, você tem que tomar cuidado com a exclusividade. Aqui na galeria, de cada obra a gente só faz sete impressões", explica

Grande parte das imagens expostas têm grande dimensões, como 1,10X1,50m ou 2,90X1m, mas Júnior também criou um projeto batizado de Fragmentos da obra, no qual imprime detalhes da imagem em um formato em miniatura, de 25cmX25cm, e com preço mais acessível. "É um projeto novo que estou trazendo para a reabertura da galeria", avisa. "A pessoa pode comprar em tamanho reduzido e as tiragens são de 21 impressões."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Concretus

Fotografias de Celso Júnior. Abertura hoje, às 17h30, na Galeria Celso Júnior (QI 17, Lago Sul, comércio local). Visitação até 3 de agosto, de segunda a sexta das 9h às 19h, e sábado, das 11h às 17h