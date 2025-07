Paulinho da Viola é internado para cirurgia de remoção de cisto

O cantor, compositor e produtor musical, Paulinho da Viola foi internado na Clínica São Vicente (Zona Sul do Rio de Janeiro) nesta quarta-feira (2/7). Aos 82 anos, o sambista foi hospitalizado para a retirada de um cisto, conforme anunciado pela equipe do artista nas redes sociais.

“Nosso Paulinho realizou hoje um procedimento cirúrgico simples para a retirada de um cisto, programado para o intervalo de três semanas que ele terá agora na sua turnê”, afirma a publicação. “Estamos compartilhando com todos porque achamos importante tranquilizar os fãs que nos acompanham.”

Segundo o comunicado, o procedimento foi realizado sem qualquer intercorrência e Paulinho agora repousa no hospital. É esperado que ele receba alta nos próximos dias.

Desde junho, Paulinho realiza a turnê Quando o Samba Chama, sendo a próxima apresentação no dia 2 de agosto no Rio de Janeiro. A última aparição do artista nos palcos foi no sábado (28/6), em São Paulo.