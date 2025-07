Festival Itinerante de Tango Urbano leva oficinas e shows às cidades do DF

O Festival Itinerante de Tango Urbano levará oficinas e apresentações gratuitas de Tango-Hip Hop para cinco cidades do Distrito Federal a partir do próximo sábado (12/7). O projeto segue até o dia 5 de outubro.

O Festival foi idealizado por Mario Miskiewiez, professor de tango e diretor do Corpo de Baile Tango Brasília e da Orquestra La Caprichosa Tango. O objetivo do Festival é unir a elegância do tango à energia do hip hop. A programação do projeto inclui aulas de dança e apresentações ao vivo, e conta com intérprete de libras e audiodescrição.

O festival terá início em Samambaia nos dias 12 e 13 de julho. A programação tem início às 16h no sábado e às 15h no domingo. O evento será sediado no Complexo Cultural Samambaia. As outras datas e localizações do Festival podem ser encontradas no site.

Confira a programação do próximo final de semana:

Sábado (12/7)

16h - Aulas de Tango e Hip Hop

20h - Apresentação Show

Domingo (13/7)

15h - Aulas de Tango e Hip Hop

18h - Apresentação Show

Serviço

Festival Itinerante de Tango Urbano

No próximo sábado (12/7), a partir das 16h; e domingo (13/7), a partir das 15h, no Complexo Cultural Samambaia. Entrada gratuita, inscrições e retirada de ingressos pelo link.