Exposição de Joana Vasconcelos oferece oficinas de encadernação

A exposição Joana Vasconcelos: Fascinação, em cartaz na embaixada de Portugal, realiza, a partir das 11h do próximo sábado (5/7), uma oficina de encadernação em que os participantes serão convidados a explorar memórias e sentimentos. A oficina também vai levar os participantes para conhecer a Coleção de Minha Vida, criada pela artista. As atividades têm entrada gratuita e serão conduzidas pelo artista visual e arte-educador Luan Chagas. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio de um formulário.

A programação segue até as 14h e a atividade propõe a cada convidado desenvolver um caderno pessoal, para registrar seu próprio percurso criativo, além de explorar memórias e aprofundar a conexão entre imagem e palavra. Assim como Vasconcelos utiliza seus cadernos para capturar ideias, esboços e inspirações ao longo dos anos, os participantes serão convidados a construir um arquivo de suas próprias investigações artísticas.

Joana é conhecida por esculturas monumentais e instalações imersivas, nas quais descontextualiza os objetos do cotidiano e propõe um olhar crítico à sociedade contemporânea com humor e ironia. É também a mais jovem artista e primeira mulher a fazer uma exposição individual no Palácio de Versalhes, que atraiu mais de 1,6 milhão de visitantes. A mostra foi a mais visitada em 50 anos e é considerada um marco histórico na França.

Serviço



Joana Vasconcelos: Fascinação

No sábado (5/7), entre 11h e 14h, na embaixada de Portugal no Brasil (Avenida das Nações, lote 02). Entrada gratuita mediante inscrição prévia. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel