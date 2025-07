Rodrigo Simas abre o jogo sobre amor livre com Agatha Moreira: "Não vivemos de hipocrisia"

Rodrigo Simas abre o jogo sobre ‘amor livre’ com Agatha Moreira: "Não vivemos numa hipocrisia" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Rodrigo Simas fez novas confissões acerca do seu relacionamento com Agatha Moreira. Os atores, que estão juntos desde 2018, costumam chamar a atenção do público pelo fato dele ser um homem bissexual.

Em entrevista ao jornal Extra, o artista apontou seu incômodo pela hipocrisia das pessoas em colocá-los em um lugar limitado. "As pessoas são livres para serem e viverem o que elas quiserem. Eu e Agatha não vivemos numa hipocrisia. Só o fato de eu ser um homem bissexual já nos coloca num lugar ‘moderno’", disse.

"Muita gente não entende como isso acontece, mas só interessa à gente. Respeito mútuo e diálogo aberto são importantes, e a gente tem. Eu fico feliz por fazer parte da história lutando pela liberdade de as pessoas serem o que são", explicou Rodrigo Simas, que ressaltou os altos e baixos no relacionamento com Agatha Moreira.

"A gente vive um relacionamento com altos e baixos, mas escolhe estar junto. ‘Casal perfeito’ é coisa de internet. Postamos o que estamos a fim de postar, quando estamos bem e está tudo certo. É ótimo ter o carinho das pessoas, mas me preocupa iludi-las. É um amor verdadeiro, mas real, com suas questões", concluiu ele.

