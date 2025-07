Reprodução/Globo Debora Bloch vive Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo'

Ao contrário do fracasso em audiência alcançado pelo remake de Vale Tudo, atualmente em cartaz no horário das nove da Globo, a emissora renovou a parceria de êxito positivo com a SIC, canal de Portugal, e permitirá a adaptação de novelas brasileiras para o público português.

Segundo uma nota enviada ao site HT, a rede carioca confirmou que, nos próximos dois anos, a rede portuguesa irá produzir novas versões de títulos clássicos. Curiosamente, a rede já desenvolveu uma adaptação de Dancin’ Days (1978), de Gilberto Braga (1945-2021), entre 2012 e 2013, e foi um dos maiores sucessos em audiência e repercussão da década passada.

Além disto, a renovação do acordo aprofunda uma relação que tem têm garantido a presença de produções brasileiras em Portugal. A exibição de novelas da Globo pela SIC têm sido uma constante ao longo das últimas três décadas, e a nova aposta em remakes surge como um passo adicional.

Em tempo, atualmente, a SIC está em cartaz com O Outro Lado do Paraíso (2017) e Terra Paixão (2023), ambas novelas assinadas por Walcyr Carrasco, e que assim como no Brasil, também são um sucesso nas terras vizinhas.

O post Novelas de sucesso da Globo ganharão remakes em Portugal até 2027 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.