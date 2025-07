Power Couple: enquete atualizada aponta disputa acirrada entre famosos

Enquete atualizada aponta eliminação dramática no Power Couple - (crédito: Reprodução TV Record )

A disputa pela permanência no Power Couple Brasil está cada vez mais acirrada. Nesta quinta-feira (3), uma das três duplas na berlinda será eliminada e dará adeus ao jogo.

Carol e Radamés, Adriana e Dhomini, e Nati e Eike formam a temida DR da semana — e a expectativa do público está alta.

Segundo a enquete do UOL, quem corre maior risco de sair do programa são os influenciadores Nati e Eike. Logo atrás, aparecem Carol, esportista, e o ex-A Fazenda Radamés, também ameaçados pela votação popular.

Já o casal formado pelo ex-BBB Dhomini e Adriana parece estar em posição mais confortável. De acordo com as parciais, eles são os menos votados para sair e, inclusive, despontam como favoritos ao prêmio, segundo parte da torcida nas redes.

Apesar do aparente favoritismo, a divisão de opiniões segue forte na internet. "Foraaaaaaaaaaaaaaa Dhominiiiiiiiiiii, vocês estão fazendo hora extra! Tem que sair agora mesmo", disparou um internauta no perfil oficial do programa.