Reprises imperdíveis: 4 novelas famosas da Globo voltam a ser exibidas em julho

Os fãs de novelas clássicas da Globo têm motivos de sobra para comemorar em julho. Quatro grandes produções da emissora retornam às telas, em diferentes projetos de resgate da dramaturgia nacional. As estreias fazem parte de iniciativas como o Globoplay Novelas, o Projeto Resgate, o Projeto Originalidade e o Projeto Fragmentos, que buscam valorizar e preservar a memória da teledramaturgia brasileira.

Confira os títulos que voltam ao ar este mês:

Por Amor – Globoplay Novelas

Estreia em 7 de julho, às 11h15

Eleita pelo público com 56,85% dos votos na Batalha de Novelas promovida pelo canal, Por Amor retorna com sua trama envolvente sobre amor materno, sacrifícios e relações familiares. Escrita por Manoel Carlos, a novela é protagonizada por Regina Duarte e Gabriela Duarte, no papel de mãe e filha. O enredo gira em torno da troca de bebês feita por Helena para poupar a filha Maria Eduarda da dor de perder o filho. O elenco conta ainda com Antônio Fagundes, Fábio Assunção, Susana Vieira e outros grandes nomes. A novela será exibida de segunda a sábado, com reapresentação às 19h20.

Fera Ferida – Projeto Resgate

Estreia em 28 de julho

Inspirada na obra de Lima Barreto, Fera Ferida mistura realismo fantástico, crítica social e vingança em uma narrativa envolvente. A novela foi escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, e é estrelada por Edson Celulari, Giulia Gam, José Wilker e Glória Menezes.

Torre de Babel – Projeto Originalidade

Estreia em 7 de julho

Um dos maiores sucessos da virada dos anos 1990, Torre de Babel retorna pelo projeto que valoriza tramas que marcaram época com originalidade e ousadia. Escrita por Silvio de Abreu, a novela traz suspense, mistério e dramas familiares, tendo Tony Ramos, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Cláudia Raia e Adriana Esteves no elenco.

Sinal de Alerta – Projeto Fragmentos

Estreia em 14 de julho

Produção de 1978 que integrou a programação educativa da Globo, Sinal de Alerta retorna com sua abordagem de temas como poluição e meio ambiente, trazendo um olhar atual para questões que continuam urgentes. A novela tem autoria de Dias Gomes, direção de Walter Avancini e nomes como Jardel Filho, Sônia Braga, Joana Fomm e Milton Gonçalves no elenco.

Com essas reprises, o público tem a chance de reviver histórias inesquecíveis e, ao mesmo tempo, conhecer ou redescobrir produções que ajudaram a moldar a identidade da teledramaturgia brasileira.