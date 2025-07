Kenneth Colley, o Almirante Piett de Star Wars, morre aos 87 anos

Kenneth Colley, ator britânico conhecido mundialmente por interpretar o Almirante Piett na trilogia original de Star Wars, morreu aos 87 anos. A informação foi confirmada por seu agente, Julian Owen, que informou que Colley faleceu pacificamente em sua casa, na cidade de Ashford, no condado de Kent, na Inglaterra, na última segunda-feira (1º/7).

Kenneth Colley faleceu aos 87 anos, após contrair pneumonia em hospital Reprodução

Com uma carreira sólida que atravessou seis décadas, Colley foi internado recentemente após sofrer uma queda e machucar o braço. Durante a internação, contraiu COVID-19 e, em pouco tempo, o quadro evoluiu para pneumonia. Ele estava cercado por amigos no momento da morte.

“Ken Colley foi um dos nossos melhores atores de personagens, com uma carreira de 60 anos. Ele trabalhou continuamente no teatro, no cinema e na televisão, interpretando uma vasta gama de personagens, desde Jesus em ‘A Vida de Brian’, do Monty Python, até figuras sombrias e excêntricas em filmes de Ken Russell”, destacou o agente em comunicado.

Nascido em 7 de dezembro de 1937, em Manchester, Colley acumulou papéis marcantes ao longo da vida. Antes de ingressar no universo de “Star Wars”, participou de séries clássicas da TV britânica, como “Os Rivais de Sherlock Holmes”, “Special Branch”, “The Sweeney” e “Pennies from Heaven”.

Foi em 1980 que Colley entrou para a história do cinema ao viver o Almirante Piett, um dos oficiais imperiais de Darth Vader, em “O Império contra ataca”. O personagem retornaria em “O retorno de Jedi”, de 1983, consolidando Colley como um dos nomes queridos pelos fãs da saga criada por George Lucas.

Sua ligação com o personagem continuou décadas depois: em 2012, ele deu voz a Piett no especial animado “Lego Star Wars: o Império contra ataca”, exibido na TV. Participações em convenções e eventos voltados para fãs se tornaram comuns, e ele era presença constante nesses encontros ao redor do mundo. “Ken continua sendo um dos atores mais amados da trilogia original”, reforçou Owen.

Ele também participou de longas como “Firefox”, “Guerra e lembrança”, “Retorno a Waterloo”, “O denunciante”, “Conspiração para matar Hitler” e “O arco-íris”, além de produções teatrais de peso, como Medida por Medida, de William Shakespeare, em versão exibida pela BBC.

Colley ainda se aventurou como diretor: em 2007, comandou o filme de terror “Greetings”, estrelado por Kirsty Cox, Henry Dunn e Ben Shockley. Discreto na vida pessoal, Colley preferia manter o foco nos personagens que interpretava.

