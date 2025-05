Star Wars day: saiba a ordem cronológica dos filmes para o dia 4 de maio

Uma das sagas mais populares da história do cinema, Star Wars cresceu de uma trilogia de filmes para 11 longas, 11 séries, parque de diversões, livros e um dia mundial para celebrar o universo dos jedis: 4 de maio. Com tantas produções lançadas, o público fica confuso acerca da ordem e por onde começar. Por isso, o Correio trouxe a ordem cronológica dos filmes e séries do cânone da saga, todos disponíveis na Disney+.

Similar com a realidade, que organiza a contagem dos anos com base no nascimento de Jesus Cristo, o universo de Star Wars tem como referência de tempo a batalha de Yavin, quando os rebeldes explodem a estrela da morte, em Uma nova esperança, no ano 0BY. Por isso, os anos são divididos em ABY (antes da batalha de Yavin) e DBY (depois da batalha).

Antes dos Skywalker

A alta república foi época em que os Jedis estavam no seu auge, a democracia e a paz estavam instauradas em toda a galáxia e todos viviam bem. The acolyte mostra os primeiros indícios de um distúrbio na força, aproximadamente 100 anos antes do surgimento do Império intergaláctico. Nos episódios, uma jovem ex-padawan se vê obrigada a se reunir com seu mestre Jedi para investigar uma série de crimes. No caminho, eles deparam-se com forças mais sinistras do que esperavam.

As guerras clônicas

Depois da alta república, as produções dão um salto no tempo para a as guerras clônicas, conflito entre a república galáctica e a confederação de sistemas independentes que queriam sair do senado. O prelúdio da trilogia original mostra a ascensão e queda de Anakin Skywalker e sua transformação em Darth Vader. O filme e série Clone Wars mostram missões e aventuras das guerras dos clones contra os droides de batalha. As animações aprofundam as histórias de Anakin, Padmé e Obi-Wan, além de introduzir uma personagem crucial para a saga: Ahsoka Tano.

O início da rebelião

Paralelamente ao surgimento do Império Galáctico, nascia a Aliança Rebelde, em que pessoas em todos os lugares se rebelavam ao poder e lutavam por liberdade na galáxia. The bad batch e Rebels mostram grupos que apesar de pequenos, fazem a diferença na luta. Obi-wan Kenobi aprofunda o isolamento do personagem em Tatooine e uma missão inusitada com a jovem princesa Leia, enquanto Solo conta a origem do contrabandista mais amado da saga. Andor e Rogue one se conectam diretamente aos eventos de Uma nova esperança e a explosão da primeira estrela da morte.

O pós-império

Depois da tão esperada queda de Palpatine e Darth Vader, os rebeldes tentam formar uma nova república enquanto grande parte da galáxia se encontra perdida sem a falta do poder controlador que os comandava. Nesse cenário, os caçadores de recompensas prosperam e surgem séries como The Mandalorian e O livro de Boba Fett. E os sensitivos à força não são mais perseguidos, dando a chance de personagens queridos pelos fãs voltarem à cena em Ahsoka. Novas histórias também ganham vez com Skeleton crew, que acompanha um grupo de crianças que tenta desesperadamente encontrar o caminho de casa.

Primeira ordem

A nova república falha e dá espaço para outro regime totalitário surgir: a primeira ordem, comandada por Kylo Ren – neto de Vader. Mas a crescente ameaça não é imparável e encontra rivalidade com a resistência, representada em animações e nos episódios VI, VII e IX, com Rey, Finn, Poe Dameron e os inesquecíveis Han Solo, Leia Organa, Luke Skywalker e Chewbacca.



























Ordem cronológica completa

The acolyte

Episódio I - A ameaça fantasma

Episódio II - Ataque dos Clones

A guerra dos clones (filme)

A guerra dos clones (série)

Episódio III - A vingança dos sith

The bad batch

Obi-Wan Kenobi

Solo

Rebels

Andor

Rogue One

Episódio IV - Uma nova esperança

Episódio V - O império contra-ataca

Episódio VI - O retorno de jedi

The mandalorian

O livro de Boba Fett

Ahsoka

Skeleton Crew

Star Wars Resistance

Episódio VII - O despertar da força

Episódio VIII - O último jedi

Episódio IX - A ascensão Skywalker

Por que 4 de maio?

A data escolhida para o dia Mundial do Star Wars vem de um trocadilho com a frase popularizada pelos filmes, “Que a força esteja com você”, no inglês é May the force be with you, e a sonoridade similar com May the 4th (4 de maio). A comemoração iniciou em 1979, e prossegue até hoje com a Disney+ realizando interfaces personalizadas no streaming e lançamentos especiais, como histórias dos jedis, dos sith e do submundo, séries antológicas que exploram diferentes personagens conhecidos da saga.