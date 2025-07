Lily Allen quebra o silêncio sobre múltiplos abortos na juventude

Em um relato surpreendente e carregado de honestidade, Lily Allen, atualmente com 40 anos, revelou passagens íntimas e delicadas de sua juventude durante um episódio do podcast Miss Me?, que apresenta ao lado da amiga e também apresentadora Miquita Oliver. Entre risos nervosos e reflexões sérias, a artista britânica contou que realizou diversos abortos antes de completar 23 anos — a ponto de não conseguir lembrar exatamente quantos foram.

“Tenho um DIU agora, acho que é o terceiro ou quarto. Antes disso era um caos total. Eu engravidava o tempo todo”, disse Lily, sem rodeios. A cantora usou até uma versão improvisada de My Way, de Frank Sinatra, para ironizar a situação: “Abortos, fiz alguns… Mas, na real, nem lembro quantos foram”, cantou, arrancando risos no estúdio, inclusive da própria Miquita, visivelmente surpresa com a revelação.

O episódio trouxe à tona não apenas as experiências de Lily, mas também as de Miquita, que confessou ter passado por cerca de cinco abortos. Ambas falaram sobre como era comum enfrentar essas situações com pouca informação, apoio emocional e recursos para métodos contraceptivos duradouros. “O padrão era esse: engravidar sem querer, abortar, e aproveitar a sedação para já colocarem o DIU”, contou Miquita.

Lily, por sua vez, dividiu uma lembrança marcante — e dolorosamente irônica — sobre um relacionamento da época: “Teve uma vez em que o cara pagou pelo meu aborto. Eu achei isso tão romântico… E acho que ele nem chegou a me mandar mensagem depois”, desabafou.

A conversa entre as duas amigas viralizou nas redes sociais, tanto pelo tom leve com que abordaram um assunto considerado tabu, quanto pela coragem em expor experiências normalmente varridas para debaixo do tapete. Enquanto alguns usuários elogiaram a sinceridade do diálogo, afirmando que ele contribui para a normalização da discussão sobre saúde reprodutiva, outros reagiram com críticas, questionando a leveza com que os abortos foram tratados.

“Não é algo para se vangloriar, mas também não é motivo de vergonha”, escreveu uma internauta. Já outra comentou: “Aborto não é controle de natalidade. Precisamos falar sobre responsabilidade também.”

Lily Allen revela como organiza suas amizades à distância

Segundo a People, ela falou sobre o assunto no último episódio do seu podcast Miss Me?, que ela apresenta com sua melhor amiga Miquita Oliver.

Durante a conversa de 9 de junho, as amigas responderam a uma pergunta de uma pessoa chamada Kate, que perguntou como elas lidam com “amizades à distância”.

“Bem, eu crio listas de pessoas de quem gosto de acordo com o quanto gosto delas. E envio essa lista para minha assistente e peço a ela para agendar um horário para eu ter uma conversa por FaceTime com elas”, respondeu Lily.

“Você está brincando? Eu fiquei tipo, do que diabos você está falando? E onde eu estou nessa maldita lista?“, brincou Miquita.

Segundo a publicação, uma descrição do podcast descreve as duas como “amigas de nascença”.

“O FaceTime era uma parte muito, muito importante do amor que Lil e eu tínhamos uma pela outra e do amor e amizade que perduravam antes do Miss Me. Eu diria que o Miss Me estragou um pouquinho nisso, só um pouquinho”, disse a apresentadora. “Porque eu pensei: ‘Já te chamei pelo FaceTime, não precisa me chamar pelo FaceTime amanhã.’ Mas uma coisa que eu não faço é esperar a Lily me chamar pelo FaceTime. Se eu sentir falta dela, eu simplesmente faço FaceTime com ela.”

Vale lembrar que Lily Allen brincou que colocar um preço na amizade delas também a manteve viva.

“Além disso, nada motiva as pessoas mais do que dinheiro, certo? Então, que tal vocês descobrirem uma maneira de monetizar sua amizade? E isso vai incentivar vocês a se conectarem com mais frequência, como eu e a Miquita fizemos”, brincou a cantora e compositora inglesa sobre “monetizar” sua amizade com o podcast Miss Me?.

Lily Allen relembra sua ‘red flag’ durante primeiro namoro

Segundo a People, a cantora revelou que seu primeiro namorado se chamava Lester e, quando eles começaram a namorar, ela não tinha interesse em nenhum tipo de vínculo com mais ninguém, incluindo a família.

“Assim que consegui meu primeiro namorado, Lester, houve uma transferência completa de intimidade. Eu não só não queria tocar, ser abraçada ou beijada por ninguém da minha família, como também não conseguia me envolver com eles. Era como se essa pessoa fosse onde eu coloquei isso agora”, disse no episódio da última segunda-feira (24) de seu podcast Miss Me?, que ela apresenta com Miquita Oliver.

“É incrivelmente como um sinal de alerta, um comportamento codependente que eu simplesmente coloquei toda a minha dependência emocional em uma pessoa.”, continuou.

O assunto da conversa de Miquita para o episódio foi beijo, e as apresentadoras foram questionadas sobre como se sentem sobre beijar seus filhos.

A cantora, que é mãe de Marnie Rose e Ethel Mary, frutos do casamento com Sam Cooper, disse que cada filha tem uma preferência diferente quando se trata de afeição.

“Uma delas, quando eu digo me dê um beijo, ela apenas coloca a testa para frente para eu beijá-la na testa”, disse ela. “E a outra quer beijos completos nos lábios. E sim, eu não tenho problemas com nenhuma das duas. O que elas quiserem. O que elas se sentirem confortáveis.”

Vale lembrar que ela revelou no episódio de 13 de fevereiro do podcast que havia completado recentemente uma estadia em um centro de tratamento em meio a um momento de “turbulência emocional”.

“Eu me sinto muito grata por ter recebido o tempo e o espaço de que precisava. Fui para uma espécie de centro de tratamento por algumas semanas, o que foi ótimo”, disse ela. “Fiz muita terapia em grupo e alguma terapia individual e eu simplesmente precisava de um tempo e espaço longe de tudo.”