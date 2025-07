Morre Susanne Bial, mãe de Pedro Bial, um dia após completar 101 anos

Susanne Bial, mãe do jornalista e apresentador Pedro Bial, morreu nesta sexta-feira (4/7), um dia após completar 101 anos. A causa da morte não foi divulgada. Pedro destacou que a mãe teve uma "vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta".

Diversos famosos prestaram solidariedade a Pedro Bial. "Querido! Um beijo imenso! Lembro da maneira linda com que falava dela", escreveu a apresentadora Tata Werneck. "Meus sentimentos", disse o escritor e ex-deputado Jean Wyllys. "Querido, meus sentimentos", citou a ministra da Cultura Margareth Menezes.

Susanne era psicanalista e nasceu em 3 de julho de 1924, em Berlim, na Alemanha. A história dela foi retratada no documentário Oma (avó em alemão) — lançado em 2024 em comemoração aos 100 anos de Susanne. A produção foi feita pelo neto José Bial e está disponível na Globoplay.

Segundo José Bial, o documentário nasceu do desejo dele de ter a avó "contando histórias pra sempre". "Minha raíz, minha referência, meu estilo, meu instinto, meu chão e meu céu", declarou José.

Em 2023, Susanne participou por meio de vídeo do programa Encontro, da TV Globo, e disse que não perdia um programa do filho, Pedro Bial. "Pedro, meu querido, você sabe que eu sempre tenho muito prazer de ser sua mãe e de, com essa idade, ainda ver você renovando coisas, talvez modificando ou melhorando como você sempre tenta fazer", disse Susanne, que tinha 98 anos à época.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular