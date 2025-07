Ana Hickmann sobre câncer de Edu Guedes: "Maior do que o medo é a fé"

O casal agradeceu as mensagens de carinho e as orações dos familiares, amigos e fãs - (crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Ana Hickmann comentou, nesta segunda-feira (7/7), sobre o diagnóstico de câncer no pâncreas do marido, o apresentador Edu Guedes. "Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura", disse Ana, no Instagram.

No sábado (5/7), Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência que durou 6 horas. O casal agradeceu as mensagens de carinho e as orações dos familiares, amigos e fãs. "Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve. Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença", pontuou Ana Hickmann.

Edu Guedes foi internado com um quadro de infecção ocasionada por um cálculo renal e, em exames complementares, foi descoberto um tumor no pâncreas. A cirurgia realizada no sábado (5/6) foi para a remoção do tumor.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o risco de câncer de pâncreas aumenta de acordo com a idade. "Raro antes dos 30 anos, tornando-se mais comum a partir dos 60. Condições associadas ao comportamento, como obesidade, diabetes tipo 2, tabagismo, consumo excessivo de álcool, baixo consumo de fibras, frutas, vegetais e carnes magras; e condições genéticas ou hereditárias, como síndrome de Lynch, câncer pancreático familial e pancreatite hereditária, aumentam o risco de desenvolver essa doença", cita o órgão.

