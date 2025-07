Alinne Moraes e Alice Carvalho protagonizam cena de sexo em Guerreiros Do Sol

Reprodução/Globoplay Alice Carvalho e Alinne Moraes

A primeira noite de amor entre Jânia (Alinne Moraes) e Otília (Alice Carvalho) em Guerreiros do Sol movimentou a internet logo após a estreia dos novos capítulos da série no Globoplay, na última quarta-feira (2). Marcada por reencontro, desejo e uma química intensa entre as atrizes, a cena rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, com fãs exaltando o momento de intimidade e emoção vivenciado pelas personagens.

Separadas na trama por semanas e reunidas após o ataque à fazenda Ano Bom, Jânia e Otília protagonizaram uma sequência carregada de paixão e sutileza, conduzida com delicadeza pela direção. Internautas vibraram com a entrega das atrizes: "Alice de Carvalho e Aline de Moraes, que sabor", escreveu um fã no X (antigo Twitter).

A interpretação sensível e intensa de Alinne Moraes e Alice Carvalho também rendeu elogios. "O olhar da Alinne Moraes!", destacou uma usuária, ao comentar a carga emocional da cena. "Alinne Moraes e Alice Carvalho QUE QUÍMICA", escreveu outra. O roteiro do reencontro também foi celebrado: "O diálogo da primeira vez de Jotília está simplesmente perfeito", reagiu uma espectadora.

Em entrevista ao jornal Extra, Alinne Moraes já havia antecipado que a história de amor entre as personagens viria repleta de cenas quentes. "Gravamos muitas cenas de sexo. Ficou chique", comentou a atriz.

Guerreiros do Sol segue com novos episódios disponíveis todas as quartas-feiras no Globoplay. A trama também é exibida de segunda a sexta, às 22h40, no canal Globoplay Novelas.

sério imagina ter uma cena linda dessa entre duas mulheres, delicada, poesia pura, tocando mar e lua do chico na voz da monica salmaso e a direção perfeita! alinne moraes e alice carvalho vcs sao gigantes! #GuerreirosDoSol pic.twitter.com/FjGfhL4cZx — julia ?????? (@juliailm) July 2, 2025

Jânia olhando pra boca da Oti, a mão no rosto, e as outras entrelaçadas.

Eu não tô legal mano ?????????#guerreirosdosolpic.twitter.com/TPpnuBdyWz — .Ben (@aboutnothiing) July 2, 2025

posso falar? O OLHAR da alinne moraes! #GuerreirosDoSol pic.twitter.com/d7hdW9D7My — malu (@twitamaria) July 2, 2025

QUE CENA LINDA, MEU DEUS DO CÉU! Não sei se surto pelo diálogo, pela música ou pela língua da Alinne indo de encontro a da Alice, cinema demais! #GuerreirosDoSol pic.twitter.com/YNOG6HDnx7 — Lexie. (@grigorisgirl) July 2, 2025

