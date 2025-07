Diego Hypolito revela falência antes do BBB: "A gente foi despejado"

O ex-ginasta Diego Hypolito quebrou o silêncio e contou como perdeu todo o patrimônio. Em entrevista ao podcast Selfie Service, o atleta e ex-BBB conta que foi à falência e chegou a ser despejado com a família.

“Minha mãe quase morreu nesse dia”, contou Diego. Ele ainda revelou que o principal objetivo atualmente é restabelecer a vida financeira dos pais.

Segundo o irmão de Daniele Hypolito, a perda foi de cerca de R$ 10 milhões em meses. “Eu tinha dinheiro para o resto da minha vida, a ginástica me deu dinheiro, eu não sei como eu consegui perder tudo”, revelou. “De uma falta de organização minha financeira, com pessoas me roubando, perdi imóveis, perdi patrimônios muito altos, muito mais de R$ 10 milhões”.

A participação no Big Brother Brasil 25, contou o ex-participante, foi uma forma de tentar recuperar as perdas. “Eu não sou uma má pessoa, acho que isso poder dar uma projeção”, conta.

Diego revelou ainda que foi convidado para outros realities, além do quadro Dança dos Famosos, mas só aceitou entrar no BBB pela possibilidade de participar em dupla com a irmã.