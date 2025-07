‘Superman’: cinema vai dar ingressos para quem usar cueca por cima da calça

Prepare sua roupa de herói: entre 14 e 16 de julho, quem for a qualquer cinema da Rede Cinemark vestindo uma cueca, sunga, shorts ou saia vermelha por cima da calça poderá garantir um ingresso gratuito para o novo filme Superman. A promoção é válida na compra de uma entrada inteira nas bilheterias físicas e vale para sessões 2D, 3D ou XD — exceto nas unidades 100% Prime da rede.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A campanha faz parte da ação O Herói é Você, criada especialmente para celebrar a chegada do novo longa da DC Studios, Superman, dirigido por James Gunn. Para participar, o espectador deve ir ao cinema usando a peça vermelha por cima da calça e comprar um ingresso na bilheteria física. O brinde é válido para a mesma sessão comprada.

Vale destacar que a nova etapa do Super-homem marca a volta da tradicional cueca (ou sunga) vermelha por cima das calças. que Henry Cavill não usou em Superman no Universo Estendido. O herói vivido por David Cornswet tenta resgatar o sentimento dos quadrinhos, com cores vibrantes e o acessório especial.

O diretor e roteirista do filme contou à imprensa que foi contra a ideia de usar a peça por cima das calças "por um bom tempo". E que foi o protagonista que o fez mudar de ideia.

"Testamos muitas versões diferentes, fizemos exibições teste com a sunga e sem. Uma das coisas que David disse é que o Superman quer que as crianças não tenham medo dele. Ele é um alienígena. Ele tem esses poderes incríveis, solta raios dos olhos... Ele é incrivelmente poderoso e poderia ser considerado assustador", declarou.

"Ele quer que as pessoas gostem dele. Quer ser um símbolo de esperança e positividade. Então ele se veste como um lutador profissional. Ele se veste para que as pessoas não tenham medo dele, que mostre essa esperança e positividade. Isso realmente despertou algo em mim”, completou.

No novo filme, Clark Kent (vivido por David Corenswet) tenta equilibrar sua origem kryptoniana com sua vida humana em Smallville, Kansas. Além dele, o longa traz personagens como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde, Mulher-Gavião e outros nomes clássicos do universo DC.