A Globo, atualmente em cartaz com a reprise de A Viagem, está em busca de desenvolver um filme livremente inspirado na novela de 1994, no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Segundo informações do jornal O Globo, a emissora entrou em fase de desenvolvimento pela trama inspirada na obra de Ivani Ribeiro (1922-1995), com roteiro de Jaqueline Vargas, colaboradora de Dona de Mim, em cartaz na faixa das sete do canal.

Leia também: Papa Leão autografa carta Pokémon inusitada de fiel em Roma

O personagem Alexandre, grande vilão vivido por Guilherme Fontes, é garantido na história, mas a certeza é de que nem todos os personagens de A Viagem retornarão. O elenco, inclusive, não terá necessariamente atores que fizeram a novela.

Além do filme, A Viagem também vai virar um musical no teatro, ainda sem previsão para estreia. O roteiro é desenvolvido por Solange Castro Neves, que escreveu a novela em parceria com Ivani Ribeiro, e assina a peça com Thalma Bertozzi e Vitor Oliveira, sob produção da Diosual.

Leia também: Festival de Inverno do Sesc-DF leva música ao Parque da Cidade

O post ‘A Viagem’: saiba detalhes do filme desenvolvido pela Globo e inspirado na novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.