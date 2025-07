Erasmo Viana confessa vício em pornografia e chora em vídeo

Erasmo Viana, influencer, no último domingo (06), chocou os internautas ao revelar que durante muito tempo foi viciado em pornografias, maconha e medicação para o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção). Aos prantos, ele detalhou seu momento sombrio.

"Hoje vim falar de uma vergonha que eu sinto. Há muito tempo fui viciado em pornografia, maconha e, ultimamente, em Venvanse [medicação para TDAH, o Transtorno do Déficit de Atenção ou Hiperatividade]. Três coisas totalmente dopaminérgicas. E, por mais que eu seja uma pessoa ligada ao esporte, atividade física, saúde e bem-estar, sabemos que nas redes sociais a gente não mostra essas coisas", disparou.

O influencer, que participou da edição da A Fazenda 13, detalhou o seu relacionamento com Deus, que mudou sua visão da vida. "A coragem que eu tenho hoje para falar para me abrir é justamente pelo fato de querer contribuir na vida das pessoas de forma positiva e possam usar isso a seu favor. Essa busca de me curar e sair desse ciclo vicioso foi buscar meu relacionamento com Deus, conhecimento bíblico. Isso não tem nada a ver com religião. Vim de família católica, tinha buscado a conexão com a umbanda, fui muito bem aceito, tenho gratidão, mas sentia que faltava algo ainda maior, esse algo maior era o relacionamento com Jesus", revelou.

Erasmo Viana, que em maio de 2024 teve um vídeo de sexo explícito vazado, em uma plataforma de conteúdo adulto que tinha perfil, falou sobre o assunto. "Tinha muito anos, me fez normalizar conteúdos 18+ na rede social, me fez ter atitudes que jamais imaginaria, por conta do vício de achar que é normal. Consegui excluir isso da minha vida, esse vício que muitas pessoas podem ter", contou.

