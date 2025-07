53º Festival de Gramado anuncia longas brasileiros e curtas em competição

53º Festival de Cinema de Gramado - Coletiva de Lançamento no Laghetto Stilo Borges - (crédito: EDISON VARA)

Nesta terça-feira (8/7), o 53º Festival de Gramado — que será realizado entre os dias 13 e 23 de agosto — anuncia os longas-metragens brasileiros e os curtas gaúchos em competição. Ao todo, foram 24 títulos divulgados em coletiva de imprensa, ao vivo no Instagram. As categorias de Curta Metragens Brasileiros e Longas-metragens documentários ainda não foram anunciadas.

Leia também: ‘Superman’: cinema vai dar ingressos para quem usar cueca por cima da calça



A Mostra Gaúcha de Curtas contou com 222 inscrições e 18 foram selecionados. A curadoria ficou a cargo de Adry Silva, Frederico Ruas, Giuliano Lucas, Jaqueline Chala e Paola Mallmann. Os títulos são Enfim S.O.S, Bom Dia Maika, Fuá — O Sonho, Imigrante-Habitante, Nhemongarai, O Jogo, Quando Começa a Chover o Coração Bate Mais Forte, O Pintor, Roxo Lilás Violeta, A Sinaleira Amarela, E Depois de Fevereiro, Estudos Sobre a Vida em Rede, Gambá, Mãe da Manhã, O Correspondente, Perro, Safira o Mar e a Vida e Trapo. Os filmes concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa, que valoriza o talento e o empenho dos realizadores locais na construção de narrativas autênticas e impactantes.

Leia também: ‘A Viagem’: saiba detalhes do filme desenvolvido pela Globo e inspirado na novela



Na categoria de longas-metragens brasileiros, a seleção é assinada por Camila Morgado, Caio Blat e Marcos Santuário. Entre os 143 inscritos, os seis títulos de ficção escolhidos são Cinco Tipos de Medo, Nó, Sonhar com Leões, Papagaios, Querido Mundo e A Natureza das Coisas Invisíveis. Essas obras disputam o prestigiado Kikito, prêmio máximo da mostra competitiva dedicada ao cinema nacional. Os filmes estreiam em Gramado e seguem direto para o público pela primeira vez.

Leia também: Wagner Moura dança frevo em estreia de 'O Agente Secreto' na França





O Festival de Cinema de Gramado celebra a produção brasileira e gaúcha e a 53ª edição bateu recorde de inscrições. No ano de 2024, o evento premiou o sucesso de Erico Rassi, Oeste Outra Vez, como melhor longa-brasileiro. A venda de ingressos para participar da mostra já está disponível no site do festival, a partir de R$ 65.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel