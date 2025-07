Edu Guedes enfrenta câncer silencioso e agressivo, explica oncologista

A descoberta do câncer de pâncreas do apresentador Edu Guedes pegou fãs e familiares de surpresa, e trouxe à tona os perigos de uma das doenças mais agressivas da oncologia. Raro antes dos 30 anos, mas cada vez mais comum a partir dos 60, o câncer pancreático avança de forma silenciosa e, muitas vezes, só é diagnosticado quando já está em estágio avançado, o que compromete as chances de cura.

Segundo o oncologista Márcio Almeida, o principal desafio é justamente o diagnóstico tardio. "O câncer de pâncreas é um dos tipos mais agressivos e desafiadores que enfrentamos na medicina. Na maioria das vezes, ele é identificado quando já não é mais possível operar. Apenas cerca de 15% a 20% dos pacientes têm a chance de realizar a cirurgia com intenção curativa no momento do diagnóstico", explica.

Os sintomas, como dor abdominal, perda de peso, náuseas e cansaço, costumam ser confundidos com outras condições mais simples. Além disso, não existem exames de rastreio eficazes para a população geral, o que faz com que a identificação precoce dependa quase exclusivamente da atenção aos sinais do corpo e da investigação médica diante de sintomas persistentes.

Cirurgia não garante cura

No caso de Edu Guedes, o tumor foi descoberto de forma incidental, após o apresentador ser internado com uma infecção causada por um cálculo renal. Durante exames complementares, os médicos identificaram a presença de um tumor no pâncreas. A cirurgia de emergência foi realizada no último sábado (5/7) e durou cerca de seis horas.

A operação para retirada do tumor pancreático é considerada uma das mais delicadas da medicina. Envolve riscos como infecções, sangramentos, vazamento de enzimas digestivas e até insuficiência pancreática — condição que prejudica a digestão e o controle da glicemia. O pós-operatório é igualmente complexo e exige atenção intensiva nos primeiros dias. A recuperação pode levar semanas ou até meses, com reeducação alimentar, acompanhamento endocrinológico e suporte psicológico.

Apesar da importância da cirurgia, ela não representa, por si só, a cura definitiva da doença. "Mesmo quando o tumor é removido por completo, ainda há o risco de micrometástases, que são pequenas células cancerígenas espalhadas pelo corpo que não foram detectadas. Por isso, é comum que o tratamento inclua quimioterapia adjuvante, justamente para evitar que a doença retorne", explica o médico.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o risco de desenvolver câncer de pâncreas aumenta com a idade, principalmente após os 60 anos. Comportamentos como tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade e alimentação pobre em fibras e vegetais estão entre os fatores associados à doença. Além disso, algumas condições hereditárias — como a síndrome de Lynch, câncer pancreático familiar e pancreatite hereditária — também elevam a probabilidade de desenvolvimento do tumor.

Apesar dos avanços na medicina, o prognóstico ainda é considerado reservado. Por isso, oncologistas destacam a importância de investir em pesquisa e inovação, tanto para aprimorar os tratamentos quanto para desenvolver ferramentas de diagnóstico mais eficazes. "Quanto mais cedo descobrirmos, maiores são as chances de oferecer uma abordagem curativa", completa o oncologista.

Entenda o caso de Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann comentou, nesta segunda-feira (7/7), sobre o diagnóstico de câncer no pâncreas do marido. "Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura", escreveu Ana em seu perfil no Instagram.

No sábado (5/7), Edu foi submetido a uma cirurgia de emergência. O casal agradeceu as mensagens de carinho e as orações dos fãs, familiares e amigos. "Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve. Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença", completou.