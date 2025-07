Rodrigo Simas abre o jogo sobre como lida com exposição da sua bissexualidade

Rodrigo Simas abriu o jogo sobre como lida com a exposição da sua bissexualidade. O ator, que vive um relacionamento com Agatha Moreira há sete anos, entregou como reage diante da curiosidade e as especulações excessivas do público pela sua vida pessoal.

"Acredito que eu tenho lidado de uma forma madura. A partir do momento que eu fui questionado sobre e falei abertamente, eu me aproprio de mim cada vez mais e acho que o meu lado artista se potencializa também", disse o ator, em entrevista à revista Quem.

"O Rodrigo, como homem e com maturidade, vai se apropriando de si e sendo ele mesmo, sem tanta preocupação com o que os outros pensam e com o julgamento", declarou o artista. Com status de galã, Rodrigo Simas ainda descreveu como é a sua relação com o próprio corpo.

"Minha relação com o corpo é ótima. Sempre fiz exercício e sempre gostei de estar com o corpo que eu gosto de estar. Às vezes a gente está mais, às vezes está menos. Às vezes a gente está conseguindo malhar mais, às vezes menos. Isso se aplica também à alimentação. Mas estou feliz. Eu malho, me exercito, faço esporte, faço teatro, me alimento bem, mas às vezes também não tanto", explicou ele. "O importante é você estar bem consigo e não pensar só esteticamente, mas também na saúde. Principalmente na saúde, mas eu seria hipócrita se eu falasse que a gente não pensa esteticamente também", confidenciou.

