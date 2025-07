Grupo brasiliense Menos é Mais atinge 1 bilhão de visualizações

No primeiro semestre de 2025, o grupo Menos é Mais teve a música mais ouvida no primeiro semestre de 2025. Coração Partido ficou em primeiro lugar segundo ranking da Pro-Music, que leva em consideração todas as plataformas de streaming musical. A música bateu 1 bilhão de visualizações no YouTube com o clipe do Churrasquinho Menos é Mais, que reúne em um único bloco as músicas Melhor Eu Ir, Ligando os Fatos, Sonho de Amor e Deixa Eu Te Querer. Ao todo, o grupo soma mais de 4,6 bilhões de visualizações na plataforma

Por muito tempo, o estilo musical pagode foi marginalizado por conta de suas raízes africanas e periféricas. O estilo que ganhou força no início dos anos 2000 ganha mais fãs com grupos como Fundo de Quintal, Sorriso Maroto e Revelação como precursores do movimento pagode. Na atualidade, o grupo brasiliense Menos é Mais é um dos mais famosos do Brasil.

Em entrevista exclusiva ao Correio, o percussionista da banda, Gustavo Goes falou sobre as marcas atingida: “ O pagode é um gênero que tá crescendo cada vez mais, o público que escuta está ficando cada vez maior, a gente fica muito feliz. É um ritmo que foi marginalizado por muitas décadas e até hoje sofre esse tipo de preconceito e o Menos é Mais entende que ele é uma continuação de uma história gigantesca”.

“Pra gente, é a realização de um sonho gigantesco”, afirma Gustavo Goes. “Se a gente falar que um dia sonhou estar nesse lugar, seria loucura, porque um grupo de pagode de Brasília conseguir tal feito era algo utópico.” Segundo ele, o sucesso nasceu da força do público da capital. “O povo brasiliense abraçou a gente no início e foi essencial para reverberar o nosso som pelo Brasil inteiro”, diz. Gustavo também destaca que a conquista supera a banda: “Acho que não é só uma marca do Menos é Mais, é uma marca de todo um segmento. As pessoas queriam ouvir pagode, e a gente se conectou com elas por meio disso.”

“A grande maioria do público vem de muitas décadas, pessoas que escutam o nosso pagode e que levantam a nossa bandeira há muito tempo, então a gente tem que ter muito respeito a quem veio primeiro, a quem chegou antes, e fez a gente gostar de tocar o pagode, grupos como sorriso maroto, revelação, fundo de quintal”, completa o cantor.

Embora o topo das paradas seja motivo de orgulho, o cantor afirma que o maior presente está na conexão com o público. “O mais gostoso mesmo é o movimento que tem por trás disso. São as pessoas escutando, as crianças berrando as músicas, o carinho nos shows. Quando a gente acerta uma música, no sentido de realmente atingir o público, é isso que faz a gente continuar vivendo esse sonho: rodar o Brasil e o mundo tocando pagode”, garante.

Gustavo também comentou o impacto da canção Coração Partido, que, depois de sete anos, é a primeira a atingir o topo absoluto das plataformas no país, espaço tradicionalmente dominado pelo sertanejo. “Isso nos deixa lisonjeados, porque muita gente passou a ouvir pagode por causa da gente, mas a maioria já vem de uma longa caminhada com o gênero”, confessa.

Gustavo fez questão de reconhecer os antecessores e a tradição que o grupo carrega. O pagode foi marginalizado por décadas, ele diz, e até hoje enfrenta preconceito. "A gente entende que é a continuação de uma história gigantesca. Temos muito respeito por quem veio antes: Sorriso Maroto, Revelação, Fundo de Quintal. O pagode não é só música, é estilo de vida. A gente acredita que o pagodeiro vive melhor, é mais feliz, leva a vida com mais leveza. E é isso que a gente tenta transmitir, além do som”, diz.

Formado em 2016, o grupo tem mais de 4,6 bilhões de visualizações acumuladas no YouTube e um repertório que lota casas de show por todo o país. O medley de 2019 não apenas impulsionou a carreira, como também marcou um ponto de virada. “Esse vídeo foi o primeiro grande momento da nossa história, o que abriu as portas e fez o sonho impossível se tornar real”, relembra Gustavo. Ele ainda cita outros três marcos que definiram a trajetória do grupo: a gravação de Lapada Dela, que estourou nas plataformas em 2022; o sucesso de Coração Partido, gravado em um bar de Brasília em 2024; e, mais recentemente, o hit Pedro Pecado.

Em 2024, o grupo lançou o projeto Virado No Pagode, com nove faixas inéditas e participações de nomes como Anitta, Luísa Sonza e Xand Avião, reafirmando a força no cenário musical. Com oito anos de trajetória, o Menos é Mais se firma como um dos principais destaques do pagode nacional, levando o gênero a novos públicos e rompendo barreiras que antes pareciam inalcançáveis para um grupo vindo de Brasília.

* Estagiários sob a supervisão de Nahima Maciel