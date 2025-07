Marvel’s Venom pode ser anunciado ainda em 2025

Após algum tempo sem informações sobre os próximos conteúdos da Insomniac, foram levantados rumores sobre uma possível expansão focada no Venom.



O insider DetectiveSeeds publicou em seu X (antigo Twitter) que o jogo deve ser anunciado em algum evento da PlayStation que será realizado no mês de setembro ou durante a cerimônia de premiação do mundo dos games, o The Game Awards 2025, em dezembro.

Should see Insomniac’s Venom game either in the September event or they give it to Geoff to show at Game Awards. I believe @Middleagegamegy broke the release window already for 2026.