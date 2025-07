Deekapz lança singles que estarão em no álbum de estreia da dupla

Nesta quinta-feira (10/7), a dupla Deekapz lançou dois singles, Dance (junto a banda Fat Family) e Repare (junto a banda Tuyo). Paulo Vitor e Matheus Henrique formam uma dupla que, há mais de 10 anos, faz participações em vários discos e se prepar para o primeiro álbum, que será lançado no final do mês de julho e tem nomes como Luccas Carlos, Urias e Criolo.

Ao Correio, Matheus e Paulo falaram um pouco mais sobre as músicas e a produção do novo álbum. “Acho que a forma que a gente produz sintetiza um pouco a ideia de radio. Tentamos sempre ser muito versáteis e misturar sempre vários estilos, e pra essas músicas trouxemos a ideia quase que de que cada música fosse de uma programação diferente” diz Matheus.

Paulo completa que, no trabalho, a dupla busca sonoridades que flertam com a noite e funcionam tanto com um clima mais contemplativo quanto como uma vibe de pista. “No single com o Fat Family, a gente mistura gêneros como o Miami Bass e o House. Já com a banda Tuyo, a ideia foi trabalhar com o amapiano (gênero musical proveniente da África do Sul) para trazer um sentimento denso e, ao mesmo tempo, dançante” finaliza o cantor.

O álbum é o primeiro da dupla e levou quatro anos para ficar pronto entre produção, captação e finalização. Matheus diz que o disco vem com muitas participações especiais que resgatam uma memória afetiva: "No caso do Fat Family ou até mesmo a banda Tuyo, que são mais novos e trazem, de certa forma, uma energia de experimentação, acredito que o disco vai ser uma experiência sonora democrática, onde buscamos ao máximo uma pluralidade, não só sonora, mas também cultural".

Paulo completa que esse projeto vem para mostrar o range de produção da dupla. "Misturamos diversos estilos com a música eletrônica", diz. Além disso, o disco foi uma forma de poder contar as próprias histórias. "Como em um rádio, onde existem programações e estações com estilos diferentes de músicas. Trouxemos várias participações nesse disco e a intenção foi fazer com que soasse algo com um astral mais pra cima, então acho que dá pra esperar bastante música dançante e envolvente".

Fat Family é um grupo vocal brasilieiro que está em atividade desde 1996 e fez parte da infância de Matheus e Paulo. Para Matheus, é um sonho de criança realizado. “As músicas delas fizeram parte do nosso amadurecimento musical. Quando tivemos a oportunidade de contato com elas, foi um consenso mútuo de que elas tinham que fazer parte desse momento, completar um ciclo”, conta. Paulo complementa que o Fat Family carrega um valor de ressignificação da música brasileira: “crescemos ouvindo, então é muito significativo e especial ter uma faixa com eles no nosso álbum”.

Por outro lado, o grupo Tuyo, traz um estilo muito semelhante de uma música dançante, mas com uma mensagem na música. “A gente ama a forma como a banda Tuyo compõe e performa, eles trazem uma energia experimental pra nossa faixa”, diz Paulo. Matheus completa que a música com Tuyo vem em forma de admiração, amizade e facilidade de experimentação: “Gostamos muito de brincar e testar as coisas na produção, e com eles as coisas fluíram muito bem. A musicalidade e a sensibilidade deles é incrível, e acho que não tinha como esse feat ser com outra pessoa”.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel