Ex-autor da Globo revela uso de drogas e dificuldades com a velhice

Antônio Calmon, autor de novelas de sucesso que já foram exibidas pela Globo como Top Model (1989), Vamp (1991), Cara & Coroa (1995) e Corpo Dourado (1998), abriu o jogo sobre as dificuldades já vividas na vida pessoal, no passado.

Em entrevista ao portal NaTelinha, o novelista, de quase 80 anos, confessou que enfrenta problemas de saúde desde 2020, e que mesmo com a lucidez, descarta a possibilidade de desenvolver um novo projeto audiovisual, além de que vivencia a dificuldade em aceitar a velhice.

"Demorei a aceitar a velhice e a cuidar de mim. Nunca fui dependente do álcool, ao qual sempre tive pouca tolerância. Em compensação, tenho um longo histórico como usuário de drogas. Experimentei todas, rigorosamente todas, menos as plebeias, como crack e ice", confessou o ex-autor da Globo.

Apesar dos danos, Antônio Calmon apontou que os perigos lhe ocasionaram aprendizados importantes. "Não me arrependo. Aprendi com algumas. Outras só me fizeram perder tempo, saliva e sono. Ou me libertaram da carapaça de um artista burguês, que fala de coisas que nunca viu nem viveu", disse ele, que assegurou não ter se considerado um viciado.

"Foi tudo ladeira abaixo"

"Pois bem, fui drogado, mas nunca viciado. Largava uma e pulava para outra, sem hesitar, até a pior de todas: o cigarro. Nunca parei de trabalhar, desde os 16 anos. Até que todas acabaram e eu encarei a depressão. Depois veio tudo ladeira abaixo", pontuou ele.

