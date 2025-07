Drag brasiliense Ridícula inicia campanha na internet como parte de peça

Artista Invictor, que interpreta a drag queen brasiliense Ridícula, conta com respostas do público para espetáculo que estréia em agosto. - (crédito: Divulgação)

Ridícula show estreia no mês que vem, mas a montagem da peça não está fechada. A partir de campanha lançada no Instagram, a drag queen Ridícula pergunta ao público “Quem é ridícula?”. O espetáculo, no qual respostas inusitadas serão inseridas, chega ao Sesc em agosto, sem data definida.

Em formato de programa de auditório, Ridícula show mistura performance drag, dança, música e bastidores ao vivo com estética inspirada na televisão do anos 2000. “A peça brinca com sensacionalismo, gambiarra e emoção ao vivo. A cada cena, o público é convidado a rir, se surpreender e a refletir”, antecipa a drag Ridícula.

A campanha integra a proposta do espetáculo. Mesmo fora do ambiente cênico, a drag espera promover reflexão a respeito de “identidade, exagero, vergonha”. Para ela, as redes sociais conseguem gerar esse efeito. “O Instagram vira extensão da cena, lugar onde o público performa, participa e se reconhece dentro da temática”, completa.

Cartazes com a pergunta da campanha percorreram países como Canadá, Berlim, Portugal e diversos estados do Brasil para expandir a participação do público. “O Ridícula Show aposta nesse encontro, em mostrar que a arte drag não é só maquiagem e espetáculo, mas também discurso, história, crítica e cura”, aponta o artista Invictor, que dá vida à drag Ridícula.

Serviço

Campanha “Quem é ridícula?”. Respostas devem ser enviadas pelo e-mail ridiculashow@gmail.com ou via mensagem no perfil do Instagram @ridiculashow.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel