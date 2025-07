Andressa Urach ‘decreta’ feriado nacional após pai gravar com outro homem

Andressa Urach voltou a movimentar as redes sociais após revelar um projeto profissional inusitado: uma parceria com o próprio pai, Carlos Urach, no mercado de conteúdo adulto. Conhecida por suas polêmicas e mudanças radicais ao longo da carreira, a influenciadora comemorou o sucesso da colaboração inusitada, destacando a grande repercussão do vídeo protagonizado por Carlos ao lado de outro homem. "Mamãe parou a internet. Hoje deveria ser feriado nacional", ironizou Andressa ao falar sobre a repercussão.

Na semana anterior, a ex-Vice Miss Bumbum já havia surpreendido os seguidores ao anunciar, através de um vídeo gravado com o pai e a ex-sogra, que todos estavam envolvidos em um projeto conjunto. "Segura, Brasil! Essa você não esperava… Gravamos algo que ninguém imaginava, ficou incrível", disse, instigando ainda mais a curiosidade do público. A revelação gerou uma série de reações nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas.

Carlos Urach, por sua vez, também passou a investir no mercado adulto, adotando o apelido de "furacão da terceira idade". Suas participações em conteúdos ousados vêm chamando atenção nas plataformas digitais, ampliando sua visibilidade entre o público. O retorno dele a esse segmento foi oficializado recentemente, reforçando a parceria inesperada com a filha.

Andressa segue mantendo sua estratégia de transformar polêmicas em oportunidades de negócio. Com o novo projeto, ela reafirma sua disposição em explorar fronteiras pouco convencionais, mesmo diante de críticas. A influenciadora não demonstra receio de associar sua imagem familiar ao universo adulto e parece determinada a aproveitar o momento de visibilidade, alimentando a curiosidade do público e potencializando o alcance de seus conteúdos.