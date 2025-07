Fina Estampa será reprisada: confira 9 curiosidades sobre a novela da Globo

Sucesso de audiência em 2011, Fina Estampa retorna à TV a partir de 18 de agosto, no Globoplay Novelas (antigo Canal Viva). Com personagens marcantes como Griselda, Tereza Cristina e Crô, a trama de Aguinaldo Silva conquistou o público com humor ácido, vilania clássica e reviravoltas familiares.

Abaixo, listamos curiosidades imperdíveis sobre os bastidores da novela:

1. Título trocado de última hora

A novela inicialmente seria chamada de Marido de Aluguel, em referência ao ofício de Griselda. O nome foi alterado para Fina Estampa pouco antes do lançamento.

2. Protagonista recusada por Gloria Pires

Cotada para viver Griselda, Gloria Pires recusou o papel por preferir atuar na novela seguinte, assinada por Gilberto Braga. Rumores apontam que ela achou a personagem de Aguinaldo Silva simplista demais.

3. Retorno triunfal à Globo

Após cinco anos na Record, Marcelo Serrado voltou à Globo como Crô, um dos maiores sucessos da novela. O personagem garantiu sua presença em dois filmes derivados.

4. Do folhetim para o cinema

Crô, Baltazar (Alexandre Nero) e Marilda (Kátia Moraes) foram parar nas telonas no longa Crô – O Filme, lançado em 2013, e em sua sequência de 2018, ambos com roteiro de Aguinaldo Silva.

5. Coadjuvantes que roubaram a cena

Apesar da vilania de Tereza Cristina (Christiane Torloni), quem brilhou foram os coadjuvantes: Baltazar, Marilda, Pereirinha (José Mayer), René (Dalton Vigh) e Tia Íris (Eva Wilma).

6. Referências a novelas antigas

Aguinaldo Silva homenageou seus próprios clássicos. Tereza Cristina empurrava pessoas da escada como Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, e Tia Íris usava palavras em inglês como Altiva de A Indomada.

7. Farpas entre autores

Aguinaldo acusou Walcyr Carrasco de copiar o conflito entre Griselda e Antenor em sua novela Morde e Assopra, envolvendo personagens com histórias semelhantes.

8. Trilha sonora exclusiva

A novela contou com músicas compostas especialmente para a trama. Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Sombrinha criaram Fina Estampa e O Nome dela é Griselda, trilhas marcantes da protagonista.

9. Romance nos bastidores

Sophie Charlotte (Amália) vivia a irmã dos personagens de Caio Castro e Malvino Salvador na trama, mas na vida real, namorava Malvino e já havia se relacionado com Caio.

Com uma mistura de humor, drama e personagens memoráveis, Fina Estampa promete atrair novamente os fãs com sua reexibição.

