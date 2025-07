Linhas e Linhos: feira valoriza arte e empreendedorismo de mulheres

Nesta quarta-feira (17/7), das 9h às 15h, aa Feira Linhas e Linhos ocupa o calçadão do Conic. A iniciativa marca o encerramento do projeto Linhas e Linhos — O Tecer Feminino, com a exposição e comercialização de produtos desenvolvidos durante oficinas de bordado, gastronomia e artesanato.

Ao longo dos meses de maio e junho, 120 mulheres participaram de nove oficinas gratuitas ministradas por arte-educadoras com o objetivo de gerar renda, estimular a autonomia e fortalecer laços comunitários. O projeto é uma realização do Instituto Cidade Céu de Arte, Educação e Cultura, com patrocínio da Neoenergia Brasília e do Instituto Neoenergia, por meio da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Segundo Jones Schneider, diretor-presidente do Instituto Cidade Céu, o projeto se estrutura com base em metas globais de desenvolvimento humano. "Linhas e Linhos – O Tecer Feminino foi fundamentado em alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Atuamos para promover educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades e inclusão social. Tudo isso por meio de trabalho decente e digno”, afirma.

A feira representa não só o encerramento simbólico das oficinas, mas também uma oportunidade para a geração de renda. “As participantes terão à disposição mesas com toalhas e cadeiras para expor seus produtos. As vagas são prioritárias para quem participou das oficinas, mas outras mulheres interessadas também poderão se inscrever”, explica Schneider.

Para as educadoras que acompanharam de perto a evolução das alunas, o evento é um marco importante. “Essas oficinas criaram possibilidades de aprendizado e renda, ao mesmo tempo em que potencializam as redes entre as mulheres. A Feira Linhas e Linhos é o espaço real que dará visibilidade a esses produtos e ao potencial dessas mulheres”, destaca Astaruth Lira, artista visual e uma das arte-educadoras do projeto.

O impacto das oficinas segue refletido nas ações das participantes, impulsionando iniciativas autônomas e fortalecendo redes de apoio. No Guará, um grupo de mulheres que participou das aulas de bordado seguiu reunido mesmo após o encerramento do curso, levando suas criações a outros eventos culturais da cidade.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel