Peça 'Os dedos da mão do João' volta a circular nesta sexta (18/7)

A peça Os dedos da mão do João, da Cia. Novos Candangos, volta a circular com apresentações na sexta-feira (18/7), às 9h e 14h, para estudantes da Escola Classe Juscelino Kubitschek, no Sol Nascente; e no dia 22 de agosto, às 9h e 14h30, no CEF 03 da Estrutural. A entrada é gratuita.

O espetáculo é baseado em livro de mesmo nome, escrito por Tati Ramos em 2010. O personagem principal, João, percebe que os dez dedos da mãe têm vida própria. Cada dedo é um personagem com manias e características próprias e o personagem convida o público a explorar o novo quando os dedos da mão direita conhecem os da esquerda.

O livro é inspirado no livro Joelho Juvenal, de Ziraldo, que conta a vida de um menino a partir dos joelhos. A adaptação para o teatro teve participação de Tati Ramos e Diego de León, diretor da Cia. Novos Candangos.

Serviço

Os Dedos da Mão do João

Da Cia. Novos Candangos. Sexta-feira (18/7), às 9h e 14h, na Escola Classe Juscelino Kubitschek (Sol Nascente); e no dia 22 de agosto, às 9h e 14h30, no CEF 03 da Estrutural. Entrada gratuita.