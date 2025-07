Flip: Valter Hugo Mãe vai falar de adaptação de livro para a Netflix

Autor de obras como O filho de mil homens e A máquina de fazer espanhóis, Valter Hugo Mãe estará presente na 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty. O autor falará, pela primeira vez, no espaço Esquina Piauí + Netflix, sobre a adaptação de O filho de mil homens para um longa-metragem.

A mesa Do Livro às Telas será realizada no dia 1º de agosto. Também estarão presentes o diretor e roteirista do filme, Daniel Rezende, e a diretora de filmes da Netflix Brasil, Higia Ikeda. A mediação da conversa será realizada pelo editor de literatura da revista Piauí, Alejandro Chacoff.

Além disso, ainda no dia 1º de agosto, Hugo Mãe também participará da mesa Escritor de Dois Mundos, com a mediação de Walter Porto. A conversa abordará o sucesso de suas obras no Brasil e desdobramentos importantes para a carreira, como a adaptação cinematográfica do livro.

O filho de mil homens conta a história do solitário pescador Crisóstomo que, aos 40 anos, tem o desejo de ser pai. Crisóstomo encontra Camilo, um menino órfão, e decide criá-lo como filho. A adaptação para os cinemas chegará à Netflix ainda este ano e traz no elenco nomes como Rebeca Jamir, Johnny Massaro e Miguel Martines.

Serviço

Mesa O Filho de Mil Homens - do Livro às Telas

Esquina piauí + Netflix, no dia 1º/8, às 17h30, na Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). Ingressos disponíveis em breve pelo site do evento.





Mesa Escritor de Dois Mundos

Esquina piauí + Netflix, no dia 01/08, às 13h30, a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). Ingressos disponíveis em breve pelo site do evento.





23ª Festa Literária Internacional de Paraty: De 31 de julho a 03 de agosto de 2025.