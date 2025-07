Série sobre a copa de 1970 tem elenco e início das gravações anunciados

A minissérie de ficção Brasil 70 — A Saga do Tri está em fase de gravações e conta a história do título do Brasil da copa do mundo de 1970, na qual a seleção conquistou o tricampeonato. As filmagens ocorrem em cidades brasileiras e no México, país sede da copa naquele ano. A série é uma produção da Netflix com a O2 Filmes e ainda não tem data de lançamento.

Leia também: Linkin Park encara machismo e provoca revolução no rock

A série vai reconstruir lances decisivos e momentos de bastidores que fizeram parte da histórica campanha da seleção brasileira rumo ao tricampeonato. O desenrolar da história faz os fãs se sentirem imersos nos desafios e nas emoções que fizeram parte do caminho do Brasil naquela copa. Alguns craques do esquadrão estão representados, entre eles, Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson e Rivellino, além dos comandantes da equipe, Saldanha e Zagallo.

Leia também: Elenco de 'Matilde' faz oficina de teatro no CCBB nesta sexta (18/7)

Brasil 70 — A Saga do Tri é dirigido por Paulo Morelli, Pedro Morelli e alguns episódios também por Quico Meirelles. Com a criação de Naná Xavier e Rafael Dornellas, a história se passa em um momento marcante para o futebol brasileiro e também para a história política do Brasil, pois era a fase mais severa do regime militar. O elenco conta com nomes como Marcelo Adnet (Eusébio Teixeira), Bruna Mascarenhas (Rosemeri), Rodrigo Santoro (João Saldanha), Bruno Mazzeo (Zagallo) e Lucas Agrícola (Pelé).

Leia também: Justin Bieber renasce com Swag: novo álbum marca liberdade total

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel