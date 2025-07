Netflix lança primeiro trailer para a segunda temporada de Wandinha

Nesta quarta-feira (9/7), a Netflix lançou o trailer com a divulgação e as datas para a segunda temporada de Wandinha. A primeira parte da temporada chega à plataforma no dia 6 de agosto com quatro episódios, já a segunda parte chega no dia 3 de setembro, também com quatro episódios.

Wandinha Addams (Jenna Ortega) volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, onde novos inimigos e infortúnios a esperam. Agora, ela precisa encarar a família, os amigos e antigos adversários em mais um ano de caos sombrio e excêntrico. Com sua inteligência afiada e seu charme inexpressivo, Wandinha também mergulha em um novo mistério sobrenatural de arrepiar. Os criadores Alfred Gough e Miles Millar estão de volta para a segunda temporada eletrizante, ao lado do produtor executivo e diretor Tim Burton.

Junto a Jenna, Catherine Zeta-Jones retorna como Mortícia, Luis Guzmán como Gomez e Isaac Ordonez como Pugsley. Mas a grande novidade é que a série vai muito além da escola Nevermore. Os criadores Alfred Gough e Miles Millar prometem explorar muito mais da Família Addams e seus segredos sombrios.

Confira o Trailer:

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel