Fafá de Belém ironiza tornozeleira eletrônica de Bolsonaro durante show

A cantora Fafá de Belém provocou risos da plateia na noite desta sexta-feira (18/7), durante apresentação em Belém, ao fazer uma menção jocosa ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao uso da tornozeleira eletrônica determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Enquanto interpretava seu sucesso Vermelho, Fafá brincou: “Olha a tornozeleira aí, gente!”, o que gerou risadas e vais entre os presentes. Em resposta, ecoou o grito “vai para a cadeia”, vindo de parte do público.

Fafa de Belém fecha com Chave de ouro, Não, fechou com tornozeleira eletrônica e puro suco do deboche ???????????????????????????????? pic.twitter.com/wB1BTgg3WQ — Senhora RIVOTRIL?????? (@SRivoltril) July 19, 2025

Alexandre de Moraes impôs a Bolsonaro, na sexta-feira, o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno (das 19h às 7h, inclusive nos fins de semana), suspensão do uso de redes sociais e diversas outras restrições, em função de investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Segundo registros em redes sociais, a reação ao comentário de Fafá se dividiu: uma parte celebrou o momento humorístico, enquanto outra criticou a postura da artista por expressar posicionamento político durante a apresentação.

Repercussão nas redes sociais

No X (antigo Twitter), usuários reagiram ao evento. Um deles afirmou que Fafá “fechou com tornozeleira eletrônica e puro suco do deboche”, enquanto outro fez duras críticas, taxando a atitude de “repulsa”.

A decisão de Moraes integra um conjunto de medidas cautelares contra Bolsonaro: além da tornozeleira e recolhimento noturno, foram determinadas restrições ao uso de redes sociais, contato com outros investigados, retenção do passaporte, proibição de participar de eventos públicos e de deixar o país sem autorização judicial.