Quem é novo namorado de Anitta que fez sucesso na web: ‘Um colírio’

Anitta surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos românticas ao lado do namorado, Ian Bortolanza, durante suas férias em Ibiza, na Espanha. Conhecida por manter discrição em sua vida pessoal, a cantora publicou imagens carinhosas, incluindo um clique em que aparece beijando o rosto do empresário. O post não demorou a atrair elogios, tanto para o casal quanto para o novo parceiro da artista. "Esse boy da Anitta é um colírio!", comentou uma seguidora empolgada.

Os fãs rapidamente notaram a boa fase vivida pela cantora, destacando a sintonia entre o casal. "Ela tá radiante, dá pra ver de longe!", observou um perfil. Outros seguidores destacaram o jeito discreto de Ian, elogiando o estilo do empresário. "Ele é bonito, discreto e tem cara de que passa paz. Anitta acertou!", apontou uma fã nos comentários. Desde que a relação foi descoberta, o casal prefere manter a discrição, evitando aparições frequentes em público e limitando as postagens juntos.

Ian Bortolanza, natural de Florianópolis, atua como sócio e diretor em uma empresa de marketing esportivo. Com formação em administração, ele trabalha diretamente com atletas renomados do UFC, como Rafael dos Anjos e Alex Poatan Pereira. Sua empresa é especializada em captação de patrocínios, produção de conteúdo e gestão de imagem no meio esportivo, o que garante ao empresário uma rotina profissional movimentada, porém longe dos holofotes.

Mesmo namorando uma das maiores estrelas da música brasileira, Ian segue reservado nas redes sociais, onde mantém o perfil fechado e conta com pouco mais de 4 mil seguidores. Praticante de esportes como corrida, esqui e muay thai, ele prefere manter sua vida pessoal preservada, o que parece ter conquistado Anitta e agradado os fãs da cantora.

