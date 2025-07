Telespectadores registram queixas no Reclame Aqui sobre 'Vale tudo'

Com mais de 70 menções recentes no site, os internautas têm comparado a Globo a empresas como operadoras de internet ou companhias aéreas, que costumam ser alvos frequentes de reclamações - (crédito: Fabio Rocha/TVGlobo)

A reprise da novela Vale Tudo (1988) parece está gerando frustração entre os telespectadores. No ar desde maio, o folhetim tem recebido críticas e queixas formais no site Reclame Aqui, conhecido por concentrar denúncias de consumidores contra empresas e serviços.

As principais reclamações envolvem o horário irregular de exibição, a falta de episódios aos sábados, cortes bruscos nas cenas e a ausência de um aviso claro quando as transmissões são interrompidas por jogos de futebol. Em algumas noites, segundo relatos, a novela entrou no ar perto da meia-noite, o que tem sido motivo de revolta entre os fãs.

"É uma falta de respeito com os telespectadores. Anunciaram como uma reprise especial e entregaram uma bagunça", diz um dos relatos publicados no Reclame Aqui. Outro usuário ironiza: "Vai ter Vale Tudo hoje ou é sorteio?"

“As atuações são fracas, os personagens perderam sua essência e muitos diálogos marcantes foram completamente descaracterizados. A personagem icônica Raquel, que antes simbolizava a luta pela honestidade, agora parece sem força e mal construída. Já Odete Roitman, uma das maiores vilãs da história da TV, foi reduzida a uma caricatura, sem o impacto e a elegância da versão original”, aponta uma das críticas no site.









Com mais de 70 menções recentes no site, os internautas têm comparado a Globo a empresas como operadoras de internet ou companhias aéreas, que costumam ser alvos frequentes de reclamações. "O que vocês estão fazendo com a nova versão de Vale Tudo é simplesmente revoltante. Estão acabando com um clássico da teledramaturgia brasileira, uma das maiores obras já exibidas na televisão!", diz uma telespectadora.

No Globoplay, a novela também está disponível na íntegra. No entanto, muitos usuários ressaltam que a proposta de reviver a experiência da televisão linear, com a expectativa diária por um novo capítulo, está sendo prejudicada pela inconsistência na programação.

Procurada pela reportagem, a Globo ainda não se manifestou sobre as reclamações. Em caso de resposta, o texto será atualizado.