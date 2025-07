CEO da Astronomer é afastado após vídeo de suposta traição no show do Coldplay

O que começou como uma cena romântica em um telão do show do Coldplay terminou em polêmica corporativa. Andy Byron, até então CEO da empresa de tecnologia Astronomer, foi afastado do cargo após ser identificado em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diante da repercussão, a Astronomer divulgou um comunicado oficial, na noite de sexta-feira (18/7), informando o afastamento de Byron da função de CEO. No lugar dele, assume interinamente Pete DeJoy, cofundador da empresa e atual diretor de produtos.

“Seguimos comprometidos com os valores que moldaram nossa cultura desde o início. Espera-se que nossos líderes sejam exemplos de conduta e responsabilidade”, afirmou a empresa em nota publicada no LinkedIn, sem citar diretamente o ocorrido no show.

Leia também: Nova injeção contra HIV recomendada pela OMS já está disponível no Brasil?

O Conselho de Administração abriu uma investigação interna e promete divulgar novos desdobramentos nas próximas semanas. Até o momento, Andy Byron não se pronunciou publicamente sobre o caso. A empresa também negou a presença de outros funcionários no evento.

O que aconteceu

Durante um show da banda Coldplay, no último dia 16, em Boston, nos Estados Unidos, um casal foi flagrado em clima de intimidade pelas famosas “kiss cams” — aquelas câmeras que capturam beijos do público e exibem ao vivo nos telões. A cena, que parecia um momento romântico como tantos outros, tomou proporções inesperadas quando internautas identificaram os envolvidos: o homem seria Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e a mulher, Kristin Cabot, chefe do departamento de Recursos Humanos da mesma companhia.

Leia também: As 10 músicas mais ouvidas no mundo em 2025

O que chocou foi o fato de que ambos são casados — mas não um com o outro. Confira o flagra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

O momento, exibido ao vivo durante o show e ainda comentado com humor pelo vocalista Chris Martin (“Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos”), viralizou rapidamente nas redes sociais. No X (antigo Twitter), a cena gerou uma onda de memes, especulações e repercussões que ultrapassaram o universo dos fãs da banda.