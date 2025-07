Compositora de Street Fighter e Kingdom Hearts, Yoko Shimomura vem ao Brasil

A conferência Brasil Game Show (BGS 2025) anunciou mais uma atração para a edição deste ano: a compositora Yoko Shimomura, musicista por trás de grandes trilhas sonoras do mundo dos games. Algumas obras muito conhecidas tem a música da artista, como Final Fantasy XV, Street Fighter II, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars e dos títulos da franquia Kingdom Hearts.

Yoko estará presente nos dias 10 e 11 de outubro, quando participará do BGS Talks e de sessões de Meet and Greet, além de ser homenageada pela BGS com o Lifetime Achievement Award, prêmio destinado aos profissionais consagrados da indústria mundial de games.

“A música é um dos elementos mais importantes para dar imersão e emoção aos games, e algumas trilhas eternizam as lembranças dos jogadores com seus títulos preferidos”, afirma Marcelo Tavares, criador e CEO da Brasil Game Show. “Shimomura-san é uma lenda da indústria dos videogames, vencedora do BAFTA Game Awards e do Lifetime Achievement Award da GDC em 2024, e com certeza a sua presença vai enriquecer a BGS desse ano. É um orgulho termos no evento uma mulher tão talentosa e admirada”.

35 anos de carreira

Reconhecida mundialmente como uma das principais compositoras da indústria dos videogames, Yoko Shimomura é responsável por algumas das trilhas sonoras mais icônicas das últimas três décadas. Sua carreira começou na Capcom no final dos anos 1980, onde ganhou destaque internacional com seu trabalho em Street Fighter II, incluindo o inesquecível tema do personagem Guile, um dos mais famosos entre o nicho de games. Anos depois, já na Square (Que veio a se tornar Square Enix), contribuiu com composições marcantes para títulos como Super Mario RPG, Legend of Mana e Parasite Eve.

Sua obra mais aclamada veio com a série Kingdom Hearts, na qual suas composições emocionais e cinematográficas tornaram-se parte essencial da identidade da franquia. A música de Shimomura já foi interpretada por orquestras em diversas partes do mundo, em turnês como Kingdom Hearts Orchestra – World Tour e Video Games Live.

Em 8 de abril de 2025, Yoko Shimomura foi homenageada com o BAFTA Fellowship, durante a 21ª edição do BAFTA Games Awards. Esse é o prêmio mais prestigioso concedido pela British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) e reconhece as contribuições excepcionais e duradouras da artista à indústria de jogos eletrônicos.

Um momento de grandes mudanças

A BGS 2025 marca uma nova fase do evento, que ocupará os cinco pavilhões do Distrito Anhembi, um espaço moderno e com grandes avanços para a experiência dos expositores e do público. A mudança representa um marco na trajetória da feira, que amplia sua estrutura física e oferece infraestrutura ainda mais conectada, acessível e confortável.

Os interessados em participar da 16ª edição da BGS já podem adquirir ingressos para um ou todos os dias do evento. Mais novidades sobre atrações e lançamentos serão divulgadas em breve.