Nintendo anuncia atores principais de The Legend of Zelda

A Nintendo aproveitou a manhã desta quarta-feira (16/7) para anunciar os atores principais da adaptação em live-action de The Legend of Zelda. Após muitos rumores com a atriz Hunter Schaffer no papel da princesa e Tom Holland como o guerreiro corajoso, Link, a Nintendo trouxe nomes bem diferentes para estrelar o filme. Bo Bragason de Nell, a Renegada da Disney+ será a princesa Zelda e Benjamin Evan Ainsworth, que já esteve em Sandman da Netflix e dublou o Pinóquio no remake de 2022, será Link.





O anúncio veio através do próprio criador da série, Shigeru Miyamoto, nas redes sociais da gigante japonesa, que lançou o post surpresa, anunciando os nomes.

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul July 16, 2025

“Aqui é o Miyamoto. Tenho o prazer de anunciar que, no filme live-action de The Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason-san e Link por Benjamin Evan Ainsworth-san. Estou muito ansioso para ver os dois nas telonas.”

Diferente das suas contra partes especuladas, os atores selecionados são bem mais jovens que o elenco sugerido pela internet, com Bo tendo 21 anos e Benjamin tendo 16 anos, o que mostra talvez um pouco da pegada que o filme pode seguir, voltada mais para o público juvenil. O filme será produzido pela Arad Productions em parceria com a Nintendo, com o projeto sendo co-financiado pela Nintendo e Sony Pictures Entertainment. The Legend of Zelda chega em 7 de maio de 2027, com direção de Wes Ball, de Planeta dos Macacos: O Reinado.