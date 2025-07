Jeniffer Nascimento abre o coração pela primeira vez sobre fim do casamento

Apesar do término, Jeniffer Nascimento apontou que o fato não se tornou empecilho na relação entre o ex-marido e a filha deles - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Jeniffer Nascimento abriu o coração pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com Jean Amorim, com quem foi casada por cerca de 11 anos, e se tornaram pais de Lara, de quase 2 anos.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz, protagonista da novela Êta Mundo Melhor!, comentou sobre a separação do artista baiano. "Jean é um superpai, sempre foi. Há uns cinco meses, nosso relacionamento passou por uma transformação: entendemos que o nosso ciclo enquanto casal tinha se encerrado. Ainda somos muito amigos, nos damos muito bem", disse.

Apesar do término, Jeniffer Nascimento apontou que o fato não se tornou empecilho na relação entre o ex-marido e a filha deles. "Ele mora em São Paulo e vem ao Rio ver Laroca a cada duas semanas. Ela fica grudada nele! Eles se falam todo dia pelo celular, e eu sou muito feliz por Jean ser o pai da minha filha", declarou.

"Ele esteve em muitos momentos importantes da minha vida, a gente construiu uma história bonita juntos", declarou a atriz da Globo. "Prezamos pela família e por Lara ter uma infância incrível. Mesmo após separados, já saímos com ela para o zoológico, para o teatro, e tiramos foto em família, porque, independentemente de não sermos mais um casal, a família sempre vai existir. São 11 anos de história, então deu muito certo!", pontuou Jeniffer.

