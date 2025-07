Caetano Veloso sobre morte de Preta Gil: "Choro desde que soube"

Em uma homenagem emocionada nas redes sociais, Caetano Veloso lamentou a morte de Preta Gil, aos 50 anos. Amigo íntimo da família Gil e padrinho da artista, o cantor descreveu a dor da perda e destacou o carinho que sempre teve por ela.

“Pretinha se foi aos 50. Choro desde que soube. Ela era uma das pessoas mais queridas para mim, desde criancinha. Veio muito em minha cabeça a minicanção de Gil sobre Moreno e ela (que eram primos carnais)”, escreveu.

Ainda em sua publicação, Caetano revelou a dificuldade de lidar com a notícia: “Muito difícil aguentar. Penso em Gil. Penso em todos. Nem consigo dizer o que sinto.”

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta nasceu no Rio de Janeiro em 1974. Cantora, atriz, empresária e apresentadora, lançou seu primeiro álbum em 2003 e construiu uma trajetória marcada pela autenticidade, carisma e militância.

Ao longo da carreira, tornou-se uma voz poderosa na defesa da liberdade corporal, da diversidade e dos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+. Foi figura marcante na televisão, nas redes sociais e no carnaval de rua com seu famoso bloco “Bloco da Preta”, que arrastava multidões pelo centro do Rio.