Morre Maestro Lessa, ícone do frevo pernambucano, aos 87 anos

Morreu, na manhã desta terça-feira (22/7), aos 87 anos, José Bezerra da Silva, conhecido como Maestro Lessa, após sofrer um mal súbito. Símbolo do frevo e figura central do carnaval de Olinda e Recife, ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas chegou ao local sem vida. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Maestro Lessa construiu uma trajetória de mais de seis décadas dedicadas à música. Iniciou sua carreira como trombonista na tradicional Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena e se tornou um dos principais regentes do estado, conduzindo orquestras em diversos blocos carnavalescos.

Ao longo da carreira, Lessa esteve à frente de importantes agremiações como Vassourinhas, Pitombeira dos Quatro Cantos, México-Peru, Camisa Velha, Amantes de Glória, além da Troça Tá Maluco, com a qual atuava desde 1992. Em sua regência, popularizou o repertório de mestres como Levino Ferreira, Maestro Duda, Nunes e Edson Rodrigues, contribuindo para preservar e divulgar o frevo tradicional.

Com o Vassourinhas, chegou a se apresentar na França, Bélgica e Portugal, levando o frevo pernambucano a palcos internacionais. Sua presença era constante nas ladeiras de Olinda, onde conduzia as orquestras com vigor, carisma e profundo conhecimento da cultura popular. Com a partida de Maestro Lessa, o frevo perde um de seus maiores expoentes, mas sua memória permanecerá viva nos compassos que ecoam entre os becos, avenidas e carnavais de Pernambuco.

O velório está previsto para acontecer nesta quarta-feira (23/7), com local e horário ainda a serem confirmados pela família.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel